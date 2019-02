trending: Pumuckl, ein VHS-Recorder, Angela Merkels Rede in München, Bruno Ganz und Jussie Smollett

#trending // Social Media Die beiden erfolgreichsten Reddit-Posts des Wochenendes hatten beide mit dem gleichen Brief zu tun. Einem charmanten, tollen Brief eines 86-Jährigen, der sich beim Empfänger dafür bedankt, dass er seinen VHS-Recorder auf ebay verkauft hat. Er habe erstmals auf ebay etwas gekauft und dank des perfekt funktionierenden Gerätes nun eine Aufnahme seiner Pensionierungs-Party von vor 25 Jahren gesehen – zum ersten Mal. Außerdem habe er ein Video seiner Hochzeit angeschaut, von Skiurlauben, Reisen, dem Aufwachsen seiner Kinder, usw. “All thanks to your generous selling of the VHS player.” This person sold their VHS player on eBay and got a surprise letter in the mailbox. from r/pics