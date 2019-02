Nach erfolgreicher Testphase: Spektrum Psychologie erscheint kÃ¼nftig zweimonatlich

Spektrum der Wissenschaft bringt den Ableger Spektrum Psychologie künftig regelmäßig in zweimonatlicher Erscheinungsweise. Jede Ausgabe umfasst 84 Seiten und erscheint im Pocket-Format. Das nächste Heft liegt am 22. Februar mit dem Titelthema „Bindung – Auf der Suche nach einem sicheren Hafen“ am Kiosk und kostet 5,90 Euro.