Heimlicher Hit: Die AirPods legen den zweitbesten Produktstart in Apples Historie hin

Zunächst reagierte der Beißreflex. Die Ende 2016 eingeführten Drahtlos-Kopfhörer AirPods ließen in den sozialen Medien zunächst reflexartig Assoziationen von Aufsteckzahnbürsten aufkommen. Zwei Jahre später ist klar: Die AirPods sind das, was englischsprachige Medien so gerne als “sleeper hit” bezeichnen – ein heimlicher Hit, der in der Fokussierung auf Apples Kerngeschäft – iPhones – gerne untergeht.

Dabei verdienen die AirPods trotz des hohen Verkaufspreises selbst das Scheinwerferlicht: 180 Euro (bzw. 159 Dollar) – und damit das Sechsfache im Vergleich zu den regulären Ohrstöpseln EarPods – für einen Kopfhörer, der in erster Linie durch seine Kabellosigkeit auffällt, ist eine Stange Geld, doch wie es aussieht, steigt das Interesse an den AirPods kontinuierlich.

I took a closer look at what has been unfolding with AirPods. It’s a remarkable story. Nearly two years after launch, AirPods began to go viral at the end of November 2018. In December, search interest was up 500%. Unprecedented for an Apple product. https://t.co/mxe4HkmgOn pic.twitter.com/e2ysNDhSnX — Neil Cybart (@neilcybart) February 13, 2019

AirPods-Suchabfragen explodieren um 500 Prozent

Wie Apple-Blogger Neil Cybart (“Above Avalon”) in der Analyse der Google-Suchtrends in den USA herausgefunden hat, brachen AirPods Ende des vergangenen Jahres als ideales Weihnachtsgeschenk regelrecht nach oben aus. In der letzten Weihnachtssaison schnellten die Suchanfragen im Vergleich zum Vorjahr um spektakuläre 500 Prozent nach oben und halten sich auch im neuen Jahr über dem Spitzenniveau von 2018.

Während sich Apple bekanntlich mit dem Ausweis von Stückzahlenverkäufen zurückhält, haben Analysten nachgerechnet. So rechnet der Staranalyst von TF Securities damit, dass Apple seine Stückzahl-Verkäufe in diesem Jahr von 16 auf 28 Millionen Einheiten fast verdoppeln könnte.

Bis zu 110 Millionen verkaufte AirPods in 2021?

Damit würden die AirPods als heimlicher Überraschungshit bei einem zugrunde gelegten US-Verkaufspreis von 159 Dollar in diesem Jahr bereits 4,4 Milliarden Dollar erlösen – knapp zwei Prozent von Apples Gesamtumsätzen. In den kommenden Jahren erwartet Kuo dann eine regelrechte Verkaufsexplosion auf 55 Millionen Einheiten in 2019, 80 Millionen im Jahr 2020 und gar 110 Millionen abgesetzte Drahtlos-Kopfhörer im Jahr 2021.

Neil Cybart ist in seiner Kalkulation mit prognostizierten 40 Millionen AirPods-Verkäufen in diesem Jahr zwar etwas konservativer, bescheinigt den Drahtlos-Kopfhörern damit jedoch nach verkauften Stückzahlen den zweitbesten Start, den je ein Apple-Produkt hatte. Mehr Einheiten verkaufte nach neun Quartalen bislang nur das iPad von Anfang 2010 bis Mitte 2012.

AirPods are currently the second best-selling Apple product out of the gate in terms of unit sales. Apple is on track to sell 40M pairs of AirPods in 2019. pic.twitter.com/NUZoq7EKCk — Neil Cybart (@neilcybart) February 13, 2019

Popkultur-Hit AirPods

Dass in der Popkultur die AirPods wie so viele Apple-Produkte inzwischen längst ihren festen Platz haben, machte in den vergangenen Tagen ein Viralvideo deutlich, das binnen nicht mal einer Woche mehr als 2 Millionen Views einsammelte.

Best Apple commercial in years https://t.co/wD4KwtZwq1 — Ben Thompson (@benthompson) February 14, 2019

Zu sehen ist darin ein Heiratsantrag, in dem der Ring symbolischerweise in einem AirPods-Case versteckt ist. “Die beste Apple-Werbung seit Jahren”, kommentierte der Newsletter-Autor Ben Thomson (“Stratechery”) den AirPod-Antrag.

