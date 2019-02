Amazon verwirft Pläne für Hauptquartier in New York – und die Stimmung im Social Web kippt gegen den E-Commerce-Riesen

Über zwei Jahrzehnte konnten die Internetpioniere aus dem Silicon Valley und Seattle nichts falsch machen: Amazon, Google, Facebook & Co. galten als hippe Traumarbeitgeber, um die sich Kommunen rissen, galten sie doch als enorme Aufwertung einer jeder Stadt. Doch die Stimmung ist inzwischen gekippt: Die Internetgiganten erleben in den vergangenen zwei Jahren eine Götterdämmerung, wie Amazons Verzicht auf ein neues Hauptquartier in New York City dokumentiert.

Von

2019 ist bislang eindeutig nicht Jeff Bezos’ Jahr. Kurz nach Jahresbeginn gab der reichste Mann der Welt nach 25 Jahren die Scheidung von einer Frau MacKenzie bekannt, wenig später folgte die Schlammschlacht mit dem National Enquirer, der dem Amazon-Chef damit drohte, intime Fotos zu veröffentlichen.

Wenige Tage später folgt nun eine weitere unerwartete Meldung aus Seattle: Amazons zweites Hauptquartier, das nach einem schier endlosen Bewerbungsmarathon im vergangenen November nach New York vergeben wurde, wird nun doch nicht in der größten Stadt der USA angesiedelt. Der drittwertvollste Konzern der Welt begründete den Schritt mit Uneinigkeiten mit der Lokalpolitik.

In den sozialen Medien schlug daraufhin reflexartig schnell die Stunde der großen Kapitalismus-Kritiker. Die demokratische Polit-Sensation Alexandria Ocasio-Cortez freute sich auf Twitter: “Alles ist möglich”.

Anything is possible: today was the day a group of dedicated, everyday New Yorkers & their neighbors defeated Amazon’s corporate greed, its worker exploitation, and the power of the richest man in the world. https://t.co/nyvm5vtH9k — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) February 14, 2019

Gleichzeitig teilte die erst 29-jährige Kongressabgeordnete massiv gegen Amazon aus: “Heute war der Tag, an dem eine Gruppe von engagierten New Yorkern und ihren Nachbarn Amazons Unternehmensgier, seine Arbeiterausbeutung und die Macht des reichsten Mannes der Welt besiegt haben”

JUST IN: @AOC smiling after Amazon decides to not bring new HQ to NYC. “I think it’s incredible!” she told @RebeccaRKaplan.

“It shows that everyday Americans still have the power to organize…and they can have more say in this country than the richest man in the world.” @CBSNews pic.twitter.com/qkJvRfCFrQ — Bo Erickson (@BoKnowsNews) February 14, 2019

Auch Marketing-Guru Scott Galloway, der in seinen Vorträgen und Interviews immer wieder die Allmacht der Tech- und Internetkonzerne kritisiert hatte, begrüßte Amazons Rückzug aus New York.

The greatest city in the world just said no to the richest man in the world. MY. KIND. OF. TOWN. pic.twitter.com/0eGEqFmRxT — Scott Galloway (@profgalloway) February 14, 2019

“Die großartigste Stadt der Welt hat gerade Nein zum reichsten Mann der Welt gesagt. MEINE. STADT”, twitterte Galloway. “Erinnert Ihr Euch noch, wenn man etwas Dummes gekauft hat und Eure Eltern es dann wieder zurückgegeben haben? Das ist gerade Gouvernor Cuomo und Bürgermeister DeBlasio passiert”, legte der Professor der New York University nach. Und erklärte in einem weiteren Tweet: “New York hat gerade seine Eier entdeckt. Das ist gut für New York und Amerika. Milliardäre sollten nicht die Hände aufhalten.”

Immunities kick in and NYC finds its testicles. This is good for NYC, and America. Billionaires should not have their hand(s) out. — Scott Galloway (@profgalloway) February 14, 2019 Anzeige

Im Social Web wurde Amazons Rückzug ebenfalls vielfach bejubelt.

Activism works. Amazon is axing their New York hq. — Hrag (@hragv) February 14, 2019

Congratulations, New York! We did it! Organized dissent works. Now maybe that money that was going to go towards tax subsidies for Amazon can go towards fixing the subway, @NYGovCuomo @NYCMayor! #AmazonHQ2 https://t.co/q7gzh83jGv — Eliza Orlins (@eorlins) February 14, 2019

amazon has a great return policy. #AmazonHQ2 — Judah Friedlander (@JudahWorldChamp) February 14, 2019

Dass Amazon New York 25.000 überwiegend hochbezahlte Jobs verschafft hätte, schien im Moment wenig zu interessieren. Der frühere Goldman Sachs-CEO Lloyd Blankfein wies unterdessen auf die verpasste Chance für New York hin.

After killing Amazon’s NYC HQ, not sure some progressive democrats deserve either title. This move was both anti-progress (negative for development and tech jobs) and anti-democratic (polls show 70% of NYers were in favor). Victory lap for them, not for NYC. #AmazonHQ2 — Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) February 14, 2019

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.