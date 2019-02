#trending // Politik

Die programmatischen Überlegungen der Regierungsparteien CDU und SPD sind natürlich auch in den sozialen Netzwerken ein großes Thema. Würde man den Parteien von rechts (AfD) und links (Die Linke) glauben, so entwickelten sich CDU und SPD fundamental auseinander. Einer der Top-Tweets deutscher Politiker und Politikerinnen des Tages nach Likes und Retweets lautete “ # CDU übernimmt die # AfD-Programmatik. Besser spät als nie. Glückwünsche an die # SozialdemokratenundSozialdemokratinnen der Union” und kam von Beatrix von Storch. Gemeint sind Vorschläge aus dem CDU-Werkstattgespräch, die Welt-Reporter Robin Alexander so zusammen fasste: “Asylverfahren in Transitzonen an EU-Außengrenze, Ausweitung bundespolizeiliche Befugnisse, Sozialleistungen verringern, automatische Ausweisung bei Sexualstraftaten u Angriffen auf Polizisten. Nur noch eine Instanz bei Asylverfahren“.

Die SPD hingegen orientiert sich demnach an der Linken, wie der sächsische Landesverband der Partei mit einem erfolgreichen Facebook-Post weismachen will: “Also wir sind ja für freies Wissen und haben deshalb nix gegen das Abschreiben von guten Ideen. Wir finden sogar: Manchmal könnte die SPD ruhig etwas schneller spicken – wir schreiben ihr auch gerne die Spickzettel 8)“. Hier gemeint sind der Mindestlohn, die Abkehr von Hartz IV und das Anheben des Mindestlohns – allesamt Ideen der Linken, die die SPD übernommen habe.