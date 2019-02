#trending // Social Media

Das, was auf WhatsApp stattfindet, gelangt oft nicht so recht an die Öffentlichkeit. Da Posts dort immer einen konkreten Empfänger haben und nicht für jeden lesbar sind, steht die Plattform nicht so sehr im Mittelpunkt der Fake-News-Debatten wie Facebook und Twitter. Die Wahl in Brasilien hat das etwas geändert. Im Wahlkampf zur Präsidentschafts-Stichwahl warf die Arbeiterpartei (PT) und ihr Kandidat Fernando Haddad dem rechten Konkurrenten Jair Bolsonaro vor, via WhatsApp eine Schmutz- und Lügenkampagne zu betreiben. Hunderte Millionen Whatsapp-Nachrichten seien verschickt worden – mit Unwahrheiten und erfundenen Stories. Auch in Indien hat WhatsApp massive Probleme mit Lügen – und dort wird im April gewählt.

Auf einer Pressekonferenz in New Delhi – Indien ist mit 200 Mio. Nutzern einer der wichtigsten Märkte für WhatsApp – hat das Unternehmen nun mitgeteilt, was man gegen die Fake-News-Welle tue. So würde man sagenhafte 2 Mio. Accounts pro Monat sperren, viele davon schon während des Registrierungsprozesses, andere wegen auffällig hoher Aktivität. Zudem begrenzt man die Zahl der Nutzer, an die ein Post weiter geleitet werden kann, inzwischen massiv um virale Erfolge falscher Geschichten zu vermeiden. Ob die Maßnahmen ausreichen, Schlagzeilen wie in Brasilien künftig zu vermeiden, wird sich erst noch zeigen.