IVW-News-Top-50: Bild steigert sich auf neuen Fabelrekord, RTL.de springt in die Top Ten, HuffPost schon abgemeldet

So viel News-Journalismus wurde in Deutschland online noch nie konsumiert: Die rund 180 von MEEDIA als multithematische Nachrichten-Angebote klassifizierten Marken erreichten laut IVW im Januar fast 2,2 Mrd. Visits im Inland - so viele wie nie zuvor. Auch Marktführer Bild stellte dabei einen neuen Rekord auf, sprang auf sagenhafte 422,1 Mio. Inlands-Visits. RTL.de steigt mit 62,7 Mio. in die Top Ten ein.