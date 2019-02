Quartalsbilanz: Twitter verdient bereits 244 Millionen Dollar, verliert aber 5 Millionen Nutzer

Der Turnaround gewinnt weiter an Dynamik. Jahrelang führte CEO Jack Dorsey einen verbissenen Kampf gegen ausufernde Verluste, nun fliegt Twitter immer weiter in die Gewinnzone. In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 verzeichnete der 280-Zeichen-Dienst erneut steigende Erlöse und Erträge, die über den Analystenerwartungen lagen. Die Umsätze legten um 24 Prozent zu. Allerdings musste Dorsey einen Nutzerrückgang eingestehen, weswegen die Twitter-Aktie im vorbörslichen Handel einbricht.