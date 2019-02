#trending // Worldwide

Auf Facebook postete das Wissenschafts-Magazin “I fucking love science” einen Artikel mit den Worten “Brace yourself for one of the coolest combination of words we’ve ever seen in a headline”. Und tatsächlich: Die Zeile “Metal From Dinosaur-Killing Asteroid Kills Cancer Cells When Blasted With Light” klingt unglaublich cool, aber eben auch nach Science Fiction. Doch IFLScience schreibt keinen populistischen Quatsch, sondern tatsächlich wissenschaftliche Fakten. So auch in diesem Fall: Bei dem Metall aus dem Dinosaurier-killenden Asteroiden handelt es sich nämlich um Iridium, von dem einige Forscher ausgehen, dass es in dem Asteroid enthalten war, der die Ära der Dinosaurier durch einen Einschlag auf der Erde beendete. Und dieses Iridium könnte nun im Kampf gegen Krebs helfen. 85.000 Likes & Co. gab es auf Facebook und Twitter für den Artikel mit der coolen Headline.