Cover-Check: Der Spiegel fällt mit Titel zum “neuen Berufsleben” auf historisches Kiosk-Tief

Erst vor vier Wochen fiel Der Spiegel mit 159.132 auf einen neuen Einzelhandels-Minusrekord. Nie zuvor seit Start der IVW-Heftauflagenmessung in den 1990er-Jahren hatte sich eine Ausgabe so mies in Kiosken, Supermärkten, Tankstellen, etc. verkauft wie Heft 50/2018. Diese Zahl wurde nun laut IVW noch einmal unterboten – mit 158.289 Einzelverkäufen. Der Titel “Arbeiten Sie doch, wo Sie wollen: Das neue Berufsleben – zwischen Freiheit und Selbstausbeutung” war also nicht gerade verkaufsfördernd. Im Vergleich zum 12-Monats- und zum 3-Monats-Durchschnitt von derzeit 181.100 und 175.900 Einzelverkäufen sah es logischerweise ebenfalls nicht sonderlich gut aus. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen, erreichte Der Spiegel 2/2019 eine verkaufte Auflage von 693.891 Exemplaren, darunter 86.782 ePaper und Spiegel-Plus-Kunden.

Der stern titelte auf seiner ersten im neuen Jahr 2019 erschienen Ausgabe: “Neustart – Dieses Jahr wird alles besser!” und schrieb dazu: “Neue Erkenntnisse aus der Forschung: wie wir unsere guten Vorsätze endlich verwirklichen können”. Mit 121.864 Einzelverkäufen gab es zwar keinen neuen Minusrekord – der liegt seit Kurzem bei 114.261 Exemplaren – aber ein Ergebnis, das ebenfalls klar unter dem Durchschnitt der jüngsten 12 Monate (142.300) und dem der jüngsten drei Monate (126.800) liegt. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: 479.743 Exemplare, inklusive 20.949 ePaper.

Der Focus fand mit seinem Titel “Räumen Sie Ihre Finanzen auf!” unterdessen nur 50.338 Abnehmer im Einzelhandel. Zum Vergleich: Das 12-Monats-Normalniveau liegt derzeit bei 61.700, das 3-Monats-Normalniveau bei 57.800. Immerhin: Der jüngst aufgestellte Minusrekord von 35.658 Einzelverkäufen wurde klar übertroffen. Im Gesamtverkauf lag der Focus 2/2019 bei 363.294 Exemplaren, davon 41.426 ePaper.

