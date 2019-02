View this post on Instagram

Ein wichtiger Partner, mit dem Deutschland grundlegende Überzeugungen wie Multilateralismus, freien Handel und Rechtsstaatlichkeit teilt: Zwei Tage lang führt Kanzlerin Merkel in #Tokio Gespräche mit japanischen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – heute mit Ministerpräsident Shinzō Abe. — An important partner with whom Germany shares fundamental convictions such as multilateralism, free trade and the rule of law: For two days Chancellor Merkel holds talks with Japanese representatives from the fields of politics, business and society in #Tokyo – today with Prime Minister @shinzabe.