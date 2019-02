Tiefe Einschnitte bei Vice Media: CEO Nancy Dubuc streicht bis zu 250 Stellen

Von den Rationalisierungen betroffen sind nach Medienangaben Büros in Großbritannien, Mexico und im Heimatmarkt USA. “Nachdem wir unser Budget für 2019 festgelegt haben, fokussieren wir uns darauf, unsere Ziele zu erreichen”, zitiert unter anderem Hollywoodreporter, der zuerst über den Abbau berichtet hatte, CEO Dubuc.

Dass Vice Media den Rotstift ansetzen und dabei nicht zimperlich vorgehen wird, zeichnete sich bereits Ende vergangenen Jahres ab. Das Wall Street Journal berichtete, dass das Unternehmen, das unter seinem vorherigen CEO Shane Smith rasant gewachsen war, seine für 2018 verfassten Umsatzziele weit verfehlen würde. Von rund 50 Millionen Euro Umsatzverlust war im November vergangenen Jahres die Rede. Mit zehn Prozent würde der Abbau allerdings geringer ausfallen als erwartet.

Anzeige

Die Konsolidierungen fallen in eine Zeit, in der sich der Medienmarkt in den USA in einem erneuten Umbruch zu befinden scheint, der vor allem die einstigen Digital-Pioniere vergangener Jahre betrifft. So kündigten nicht nur Vice tiefe Einschnitte an, sondern auch BuzzFeed – das vergangene Woche einen Abbau von 220 Stellen verkündete – und die HuffPost, deren Eigentümer Verzion Media insagesamt 800 Stellen streichen will. Zur Mediengruppe gehören auch Marken wie TechCrunch, AOL.com oder Yahoo-Nachrichtenseiten.

Mit Ausnahme der HuffPo blieben die deutschen Ableger der US-Medien bislang verschont. Anfang des Jahres kündigte Hubert Burda Media an, die deutsche Ausgabe der HuffPo, die ein Lizenzgeschäft war, einzustellen. Bei BuzzFeed ist das deutsche Büro – ähnlich wie bei Vice, wo zuletzt allerdings Deutschland, Österreich und Schweiz näher zusammenrückten, nicht betroffen.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.