Israelische Wissenschaftler sorgen derzeit für Schlagzeilen und viele Likes in den sozialen Netzwerken. Sie behaupten, kurz davor zu sein, Krebs vollständig zu heilen: “Unsere Therapie wird vom ersten Tag an wirksam sein, wenige Wochen dauern und keine bis kaum Nebenwirkungen haben”, werden sie von Bild zitiert, wo der Artikel “Forscher behaupten, in einem Jahr Krebs heilen zu können” seit Dienstag schon über 23.000 Interaktionen eingesammelt hat. Noch erfolgreicher waren am Mittwoch zwei Texte von US-Medien: Forbes sammelte mit “Israeli Scientists Claim They’re On The Path To A Cure For Cancer” mehr als 380.000 Likes & Co. ein, Fox News mit “Cure for cancer? Israeli scientists claim to be on brink of development” 130.000.