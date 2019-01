#trending // Social Media Immer wieder mal kommt es vor, dass ein Twitterer, der bisher nur für Freunde und Familie, vielleicht noch ein paarhundert Follower schrieb, einen Tweet veröffentlicht, der dann rund um die Welt geht. Am Wochenende gelang das dem Briten Taran Stokoe. “No need for an alarm clock at my Nanna’s house this morning when you have plank wars going off at 8am“, twitterte er und stellte ein Video dazu, auf dem sich Nachbarn mit Brettern und Besen bewerfen – von Terrasse zu Terrasse. Sagenhafte 375.000 Likes und Retweets kamen bisher zusammen, dazu 8 Mio. Video-Views. Und da sag nochmal jemand, Nachbarschaftsstreits seien etwas typisch Deutsches. No need for an alarm clock at my Nanna’s house this morning when you have plank wars going off at 8am pic.twitter.com/rJH37JiKox — taran stokoe (@StokoeTaran) January 26, 2019