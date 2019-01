US-Polit-Shootingstar Ocasio-Cortez: Facebook, Google & Co sind die größte Bedrohung des Journalismus

Von

“Die größte Bedrohung des Journalismus sind aktuell die Tech-Monopole und die Konzentration des Eigentums”, twitterte Alexandria Ocasio-Cortez am Wochenende. “Gesunde Demokratien brauchen qualitativ hochwertigen Journalismus.”

“Ohne eine Reihe von unabhängigen Verlagen und den nötigen Erlösen wird unsere Demokratie weiter zerbröckeln”, twitterte die erst 29-Jährige, die bei den Kongress- und Senatswahlen im vergangenen Herbst als jüngste Frau ins US-Repräsentantenhaus gewählt wurde.

Gonna keep it 💯: The biggest threats to journalism right now are tech monopolies & concentration of ownership.

Healthy democracy *requires* high-quality journalism. W/o a wide range of independent outlets & the revenue to sustain them, our democracy will continue to crumble. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 26, 2019