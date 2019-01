#trending // News & Themen Das Schicksal des kleinen Jungen Julen, der am 13. Januar in Spanien in einen 107 Meter tiefen Brunnenschacht gestürzt war und dabei – wie man nun weiß – verstarb, war am Wochenende das Top-Thema der deutschen Medien in den sozialen Netzwerken. Auch wenn die Chance, dass ein so kleines Kind einen solch tiefen Sturz überleben hätte können, extrem minimal war, veröffentlichten Boulevardmedien wie Bild und RTL.de zwei Wochen lang mehrere Artikel pro Tag zu der Rettungs- bzw. Bergungsaktion. Das Ende, die Bergung der Leiche, brachte allein dem RTL-Artikel “Kleiner Julen (2) ist tot! Rettungskräfte haben seine Leiche aus 70 Metern Tiefe geborgen” am Wochenende mehr als 75.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter – so viele, wie kein anderer journalistischer Text der jüngsten 30 Tage erreicht hat. Bild kam mit “Schacht-Drama in Spanien – Helfer entdecken Julen (2). Der Junge ist tot” auf 42.000, nochmal RTL.de mit “Tragödie in Spanien: Julen (†2) musste nicht lange leiden” auf 18.000.