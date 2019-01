“Aufgabe einer Jury kann es nicht sein, Fakten zu überprüfen” – Reporterpreis-Jury erklärt die Auszeichnung für Fake-Reporter Claas Relotius

Von

Relotius gewann Ende 2018 mit dem Spiegel-Text “Ein Kinderspiel” seinen vierten Reporterpreis. In dem Text beschreibt er Videochats mit einem Syrer, der als Junge mit einem Graffito angeblich den Syrienkrieg auslöste. Relotius hat, nachdem aufgeflogen war, dass er seine Stories fälschte, alle Reporterpreise zurückgegeben.

“Natürlich ist der Fall Anlass zur Selbstüberprüfung und Gewissenserforschung. Er wird aber leider von Einigen als Plattform für Besserwisserei, Spiegel-Bashing und Neunmalklugerei missbraucht”, sagt Nikolaus Brender, ehemaliger ZDF-Chefredakteur und Mitglied der Reportage-Jury des Reporterforums, das den Reporterpreis verleiht. Konkrete Vorschläge, was sich ändern sollte, machen die Jury-Mitglieder auch. TV-Produzent Friedrich Küppersbusch etwa nennt aus seiner Sicht sechs Ideen:

1. Man kann die Texte anonymisieren, um den möglichen Zampano-Nimbus oder auch – Malus von AutorIn/Redaktion zu verringern. (Bei Feldenkirchens Schulz-Story zum Beispiel wär´s jedoch eh wurscht, die kannte jeder.) 2. Man kann die Debatte um inhaltliche Plausibilität notorisch ansetzen. 3. Man kann das Beuteschema feiner justieren: Reportage ist, was der berichtet, der im Berichtszeitpunkt vor Ort war. (Damit wäre “Kinderspiel” raus und eine Reihe sehr guter, ex post berichtender Texte. Nicht wenige Texte sind eher “Dokumentationen” als “Reportagen”. Relotius´ ebenfalls gefälschter Text über die Hinrichtungsbegleiterin kam im Gewand der klassischen Reportage daher und wäre drin geblieben.) 4. Man kann Demut gegenüber vermeintlichen Querulanten üben. Diesmal hat uns einer gefehlt. 5. Man kann den inhaltlichen Ertrag höher bewerten und stilistische Brillanz niedriger – da scheint derzeit ein Dissens zu herrschen. 6. Man kann einen oft ungerechten Argwohn gegenüber klassischen “Heldenreise” – Erzählungen entwickeln.

Interessant an den Aussagen der Jury-Mitglieder ist, dass es durchaus eine gewisse Kontroverse um die abermalige Verleihung des Preises an Claas Relotius gab. Cigdem Akyol, freie Journalistin aus Zürich, sagt: “Es gibt durchaus Geschichten aus dem Ausland, die mich stutzig machen: Manche Szenen und Dialoge passen einfach zu gut in die Dramaturgie, es wirkt perfekt. Auch bei der Geschichte von Claas Relotius gab es Bedenken in unserer Runde – auf mich aber wirkte die arabisch-deutsche Übersetzung sauber, die Reportage war packend, Details aus Syrien schienen richtig – eine wichtige Geschichte, sehr gut erzählt, so lauteten meine Argumente. Zudem bin ich davon ausgegangen, dass komplett erfundene Geschichten es nicht ins Heft schaffen würden.”

Anzeige

Der Stil von Relotius wurde von einigen Jury-Mitgliedern als zu “kitschig” empfunden. Letztlich gab es aber eine knappe Entscheidung für den Text. Deutsche Welle-Chefredakteurin Ines Pohl gibt bei allen Fragen, denen sich die Jury nun stellen muss, auch zu bedenken: “Die Aufgabe einer Jury kann es nicht sein, Fakten zu überprüfen. Das muss in den Redaktionen geleistet werden.” Kollektiv hält die Jury fest: “Wir sind erschüttert, wir sind enttäuscht, wir sind wütend und, ja, wir schämen uns, dass wir diesem Betrüger auf den Leim gegangen sind.” Insgesamt gehörten der für die Kategorie Reportage zuständigen Jury zehn Journalistinnen und Journalisten an. Hier gibt es die kompletten Erläuterungen aller Jury-Mitglieder als PDF.

In der SWR1-Radiosendung “Leute” hat sich auch der ehemalige Spiegel-Reporter und Mit-Initiator des Reporterpreises, Cordt Schnibben, zum Fall Relotius geäußert. Er habe nicht direkt mit Relotius zusammengearbeitet und auch keine Texte von ihm redigiert, so Schnibben. Er habe aber immer mal wieder mit ihm gesprochen, “man hatte so das Gefühl, dass er ein ganz zurückhaltender, schüchterner Mensch ist. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass er ständig Angst hatte, dass man hinter die Fassade blickt. Aber weil er eben so eine Type war, konnte er, glaube ich auch, so viele Leute täuschen.”

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.