trending: Frauentag als Feiertag, Colin Powells Reifen, Grenzwerte und Reichsbürger, der “Dude” und frittierte Oreo-Kekse

#trending // Social Media

Der frühere US-Außenminister Colin Powell sorgte am Donnerstag für einen der erfolgreichsten Facebook-Posts der Welt. Der Inhalt war kein politischer, sondern ein menschlicher. Powell war mit seinem Auto unterwegs zu einer Untersuchung in einem Krankenhaus, als ihm ein Reifen kaputt ging. Er fing an, ihn zu wechseln und bekam Hilfe von einem Mann, der anhielt. Powell bedankt sich in dem Facebook-Post: “Thanks, Anthony. You touched my soul and reminded me about what this country is all about and why it is so great. Let’s stop screaming at each other. Let’s just take care of each other. You made my day.” 488.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare gab es dafür in den ersten elf Stunden – angesichts von nur 440.000 Pagelikes ein herausragendes Ergebnis.