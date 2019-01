“Traumschiff”-Kapitän Florian Silbereisen – seinen ersten Gastauftritt an Bord nutzte er zu schamloser PR für seine Schlagertruppe

Florian Silbereisen, ARD-Volksmusik-Moderator, Schlagersänger und Ex von Helene F., wird also der nächste Kapitän auf dem ZDF-"Traumschiff". So ganz neu ist die Rolle für ihn nicht. 2017 war er schon einmal als alerter Jungoffizier Florian Barner in der Serie und nutzte die Gelegenheit zu schamloser PR für seine eigene Schlagertruppe.