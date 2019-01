“Eine Herzensangelegenheit”: Florian Silbereisen folgt beim ZDF als neuer “Traumschiff”-Kapitän auf Sascha Hehn

Showmaster Florian Silbereisen wird neuer "Traumschiff"-Kapitän im ZDF und damit Nachfolger von Sascha Hehn. Dies gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt, zuvor hatte bereits die Bild darüber berichtet. Der Schlagersänger folgt auf Sascha Hehn, 64, und soll in zwei Folgen zu sehen sein, die an Weihnachten 2019 und am Neujahrstag 2020 ausgestrahlt werden.