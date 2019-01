#trending // Worldwide

Nun ist also die nächste Eskalationsstufe im Streit zwischen Donald Trump und der Partei der Demokraten erreicht: Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, verweigert dem Präsidenten die traditionelle Rede zur Lage der Nation im Kongress. Pelosi in einem Brief an Trump: “I am writing to inform you that the House of Representatives will not consider a concurrent resolution authorizing the President’s State of the Union address in the House Chamber until the government has opened.” Die Story war der Aufreger des Tages in den USA, der entsprechende CNN-Artikel sammelte innerhalb von wenigen Stunden 300.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, auch Fox News und die New York Timeserreichten sechsstellige Zahlen – u.a. mit der Weiterdrehe, dass Trump an einem alternativen Ort eine Rede halten wolle.