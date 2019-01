trending: “Geschlechtergerechte Verwaltungssprache”, der “Get-Back-Coach”, der Aachener Vertrag, der Oscar und der Trumps “Transgender Ban”

#trending // Entertainment

Die Oscar-Nominierungen sorgten logischerweise auch in den sozialen Netzwerken für Aufsehen, Begeisterung und Diskussionen. Die meisten Likes und Retweets auf Twitter gab es unter den Beteiligten für die Schauspielerin Lupita Nyong’o, die ein Video von dem Moment twitterte, als die Schauspieler aus “Black Panther” zum ersten Mal Sequenzen aus dem Film sahen: “Seven # OscarNoms for # BlackPanther, including best picture!! This is our reaction the first time we saw footage from the film and we’re feeling this way all over again today! Thank you @ TheAcademy! # WakandaForever # Oscars” erreichte über 42.000 Interaktionen.

Außerdem erfolgreich: “Congratulations Adam on your well-deserved # Oscarsnomination for # BlacKkKlansman, playing a good man only pretending to be evil! # justsayin” von Mark Hamill und der Jubel-Tweet “Congratulations to the # SpiderVersecast and crew on their # Oscars nomination for Best Animated Feature!” vom offiziellen “Spider-Man: Into The Spider-Verse”-Account.

Auf Facebook wurde vor allem Schauspieler Rami Malek gefeiert, der für “Bohemian Rhapsody” nominiert wurde: Posts von LadBible, Unilad und der Daily Mail erreichten zusammen über 90.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare.