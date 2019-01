Streit um “Pastewka”-Folge geht in die nächste Runde: Amazon will Einspruch einlegen

Amazon Prime Video wird Einspruch gegen die Verfügung der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) einlegen. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die BLM hatte die Ausstrahlung einer Folge aus der achten Staffel der Comedyserie "Pastewka" wegen Schleichwerbung untersagt. Amazon will die beanstandete Episode "in Kürze und für den Zeitraum, bis in der Sache entschieden wurde", gegen eine neue Version austauschen.