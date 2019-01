“Meine Reise”: G+J und Bertelsmann-Musiktochter BMG starten Fanmagazin über Max Giesinger

Von

Max Giesinger ist seit 2016 bei BMG unter Vertrag. Sein aktuelles Hit-Album Die Reise (2018) stieg direkt auf Platz zwei der deutschen Charts ein. Der Durchbruch gelang dem 30-Jährigen mit seiner Single “80 Millionen” vom Album “Der Junge, der rennt”, das ebenfalls bei BMG erschienen ist. Für das Musiklabel bot sich Gruner + Jahr bei dem Projekt naheliegender Weise als Partner an: Die Hamburger haben in den vergangenen Jahren u.a. mit Barbara, Dr. v. Hirschhausens stern Gesund leben oder zuletzt Guido das Segment der Persönlichkeitsmagazine begründet und dominiert.

Beflügelt durch die erfolgreichen Neugründungen wagt man sich am Baumwall nun an eine bereits etablierte Gattung heran: das klassische Fanmagazin, das anders als die Personality-Titel den Titelhelden selbst in den Mittelpunkt stellt. So entstand das Konzept zu „Max Giesinger – Meine Reise“. In einer Mitteilung des Verlags heißt es über die Inhalte: “Das Heft zeigt Max Giesinger in all seinen Facetten: seine Wurzeln, sein Werdegang, seine Liebe zur Musik. Das Redaktionsteam hat Giesinger über Wochen hinweg immer wieder begleitet – bei Promo-Touren für seine neue Platte, seinem Release-Auftritt in Hamburg, nach Hause in seinen Heimatort Waldbronn, auf Kiez-Tour im Hamburger Schanzenviertel zu seinen Lieblings-Imbissen. Dazu gibt es umfassende Fotostrecken aus Max Giesingers Alltag – darunter auch sehr persönliche Momente.” Das “Herzstück” des neuen Magazins, so G+J, sei dabei das “wohl genaueste und intensivste Porträt, das bisher über Max Giesinger geschrieben wurde”.

Anzeige

Iliane Weiß, G+J-Publisher Women, People & Fashion, über das neue Printformat: „Gruner + Jahr wird mit unserem neuen Fanmagazin einmal mehr seinem Ruf als kreativster und innovativster Verlag in Deutschland gerecht.“ Die Druckauflage liegt bei 75.000 Exemplaren, der Copypreis beträgt 10 Euro. Der Vertrieb sieht eine Kombi vor, bei der das Heft im Rahmen von Merchingdising-Aktionen bei Konzerten Giesingers ausliegen und zudem drei Monate lang im Handel erhältlich sein wird.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.