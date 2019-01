“Mobbing gegenüber einer Stadt”: Oberbürgermeister fordert Absetzung des Dortmund-“Tatorts”, weil der Einwohner als “Bier trinkend in Trainingsanzügen” zeigt

Der Dortmunder "Tatort: Zorn" sorgte Sonntag mit 9,22 Mio. Zuschauern zwar für den Tagessieg bei den Quoten, aber auch für reichlich Kritik: Als "maximal lächerlich" hat Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau den Krimi wegen seiner Klischeehaftigkeit empfunden. In einem Brandbrief an den WDR forderte er deshalb den vorzeitigen Ruhestand des Dortmunder "Tatort"-Teams. Der WDR reagiert gelassen.

Die jüngste Folge des “Tatorts” aus Dortmund (“Zorn”) sorgt für Unverständnis beim Dortmunder OB Ullrich Sierau: In einem Brandbrief an den Intendanten des für den Dortmund-Tatort zuständigen WDR, Tom Buhrow, lässt der SPD-Politiker seiner Wut freien Lauf. Ein Krimidrehbuch müsse “ein Mindestmaß an Bezug zur Realität vorweisen”, schreibt Sierau. “Was sich in vorherigen Folgen schon angedeutet hat, lässt sich nach der Folge von Sonntag nur als fortwährendes Mobbing gegenüber einer Stadt, einer Region sowie den dort lebenden Menschen bezeichnen.”

Die Art, wie seine Stadt in dem Film dargestellt wurde, sei “an Klischeehaftigkeit nicht mehr zu überbieten”. Die Macher hätten die Menschen in dem Film “Bier trinkend in Trainingsanzügen vor heruntergekommenen Häusern herumstehen lassen”, beschwert sich Sierau weiter und forderte die Einstellung des Dortmunder Tatorts um die Kommissare Peter Faber und Martina Bönisch. Interessant dabei: Teile des “Tatort” wurden nicht einmal in Dortmund gedreht, sondern in der naheliegenden Ruhrpott-Stadt Duisburg.

Aus dramaturgischen Gründen verdichtet

Der WDR lässt sich ob der harschen Kritik des Dortmund-OBs jedoch kaum aus der Ruhe bringen. In einer Stellungnahme an die Medien reagierte der Sender auf den offenen Brief:

Der “Tatort” ist Fiktion – aus dramaturgischen Gründen wird auch verdichtet und zugespitzt. Dadurch können einzelne Szenen von den einen als Klischees empfunden werden, von anderen als realitätsnahe Darstellungen. Das polarisiert, löst Debatten aus – das ist aus unserer Sicht nicht negativ, sondern bereichernd.

Der Sender zeige in seinen vielen Dortmunder “Tatort”-Folgen zudem “ein vielschichtiges Bild der Stadt”, etwa durch diverse Milieus und Drehorte wie den Phoenixsee, den Westfalenpark oder das Dortmunder „U“, betonen die Macher weiter.

Die Dortmunder Einwohner stellen sich indes überwiegend auf die Seite ihres Oberbürgermeister. Auf eine Facebook-Umfrage der Lokalzeitung Ruhrnachrichten reagierten 60 Prozent der Abstimmenden negativ auf die Folge vom Sonntag. Die Zeitung zitiert in ihrem Text dazu einen Nutzer: „Man sieht bei jedem ‚Dortmunder‘ Tatort nur deprimierte Gesichter“. Im “Tatort” wurde Dortmund der Charme der 1970er- und 1980er-Jahre aufgedrückt. […] So war es einer der größten Fake-Tatorte überhaupt und die Drehorte waren ein Desaster.“

