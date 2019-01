Massenproduktion gestartet: Apple launcht seine Ladematte AirPower offenbar “später im Jahr”

Von

Auf die Ladematte AirPower, die Apple vor inzwischen 16 Monaten auf seiner iPhone-Keynote im September 2017 für Anfang 2018 angekündigt hatte, wartet die Fangemeinde des Kultkonzerns aus Cupertino bis heute. Zwischenzeitlich schien es, als müssten Apple-Fans, die sich auf das drahtlose Laden ihres iPhones, ihrer Apple Watch oder der AirPods gefreut hatten, nun gar auf unbestimmte Zeit auf AirPower verzichten.

Der gut vernetzte Apple-Blogger John Gruber (“Daring Fireball”) hatte zwischenzeitig kolportiert, dass offenkundig bei der Produktion der Ladematte etwas massiv schiefgelaufen sei. “Niemand bei Apple sagt ein Wort darüber, nicht einmal inoffiziell”, twitterte Gruber nach der letzten iPhone-Keynote im vergangenen September.

Der Finanzinformationsdienst Bloomberg hatte zuvor von Produktionsproblemen bei AirPower berichtet. So soll es bei der Ladematte zu Überhitzungen gekommen sein.

Die Probleme scheinen nun offenbar behoben zu sein. Wie die taiwanische Tech-Publikation DigiTimes heute berichtet, ist die AirPower-Produktion “endlich angelaufen”. Komponentenbestellungen bei Zulieferern würden anziehen und weiter hochgefahren werden, wenn die Ladematte “später in 2019” erhältlich sei.

Wann das genau der Fall ist, wissen vermutlich selbst die Insider der DigiTimes nicht. Eine Woche zuvor hatte die amerikanische Peripheriegeräte-Seite ChargerLab berichtet, dass der Auftragsfertiger Luxshare Precision, der auch AirPods und USB-Kabel herstellt, mit der Produktion von AirPower begonnen habe.

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx

— ChargerLAB (@chargerlab) January 12, 2019