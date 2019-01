Cover-Check: Spiegel mit Relotius-Titel über Normalniveau, Focus schlägt mit Diät-Doppelausgabe den stern

Die Titelstory zum Spiegel-eigenen Skandal um Claas Relotius hat für große Aufmerksamkeit gesorgt: "Sagen was ist", so die Cover-Zeile, erreichte im Einzelhandel 180.155 Käufer - mehr als in den vier Wochen davor. Der Focus erreichte mit seiner Jahresend-Doppelnummer und dem Titel "Schlank werden, schlank bleiben" den besten Kiosk-Wert seit 49 Wochen und auch der stern kann relativ zufrieden sein.

180.155 Einzelverkäufe weist die IVW für den Spiegel 52/2018 mit der Titelgeschichte “Sagen, was ist. In eigener Sache: Wie einer unserer Reporter seine Geschichten fälschte und warum er damit durchkam” aus. Das sind fast 10.000 mehr als in der Vorwoche und der beste Wert seit fünf Wochen. Er liegt zudem über dem 3-Monats-Durchschnitt des Spiegels von derzeit 177.200 Einzelverkäufen, sowie leicht unter dem 12-Monats-Durchschnitt von 181.400 Exemplaren. Die Aufarbeitung des Falls Claas Relotius hat also für einiges an Aufmerksamkeit gesorgt. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen, erreichte das Heft einen Verkauf von 720.427 Exemplaren, darunter 85.831 ePaper und Spiegel-Plus-Kunden.

Der Focus, der zum Jahresende traditionell mit einer Doppelnummer erscheint – Heft 52/2018-1/2019 – verkaufte sich im Einzelhandel 136.245 mal und damit so oft wie seit 49 Wochen nicht mehr. Das Normalniveau der vergangenen drei Monate (50.500) und der vergangenen 12 Monate (61.800) wurde natürlich ebenfalls deutlich übertroffen. Gelungen ist das mit einem Thema, das zum Jahresende bzw. Jahresbeginn immer gut funktioniert: dem Gewicht. “Schlank werden, schlank bleiben” lautete die Zeile, “Das individuelle Ernährungsprogramm: Erreichen Sie Ihr Wunschgewicht, und senken Sie die Risiken für Herzinfarkt, Diabetes und Krebs” die Unterzeile. Insgesamt wechselte die Ausgabe 487.733 mal den Besitzer, 41.184 mal davon als ePaper.

Durch den großen Erfolg landete der Focus auch vor dem stern, auch wenn der Vergleich wegen der Focus-Doppelausgabe etwas hinkt. Der stern kann zudem ebenfalls zufrieden sein, denn er übersprang sein Normalniveau ebenfalls. 135.085 griffen in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. zum Heft 52 mit dem weihnachtlichen Jesus-Cover und der Zeile “Wunder geschehen – Wie Glaube und Vertrauen uns stark machen”. Das ist die beste stern-Verkaufszahl seit zehn Wochen. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 494.687 Exemplaren, inklusive 21.042 ePaper.

