Eine internationale Umfrage, die im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums von Davos veröffentlicht wurde, wirft ein trauriges Licht auf Deutschland. So gehört die Bundesrepublik offenbar zu den egoistischsten Ländern. Auf die Frage “Denken Sie, dass Ihr Land im Allgemeinen eine Verantwortung hat, anderen Ländern in der Welt zu helfen?” antworteten nur 54% der Deutschen positiv. So wenige wie in keinem anderen der insgesamt 29 Länder, in denen die Umfrage durchgeführt wurde. Vergleichsweise geringe Zahlren gab es nur noch in den USA (57%) und Argentinien (58%). In Indien antworteten hingegen 95% positiv, in Indonesien und Pakistan 94%, in China 80%.

“Und auch in Ländern, deren aktuelle Regierungen das nationale Interesse dezidiert in den Vordergrund stellen, ist die Hilfsbereitschaft stärker verbreitet als in Deutschland. In der Türkei etwa sehen 65 Prozent eine Verantwortung, anderen Ländern zu helfen, in Italien sind es 70 Prozent und in Polen 72 Prozent”, so die Welt, die mit einem Artikel zu der Umfrageüber 12.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter einsammelte. Ein großer Teil der Interaktionen geht auf das Konto der AfD, die die Umfrage auf Facebook ausschlachtete.