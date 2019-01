Landwirte flirten bald international: RTL kündigt Spin-off von Dating-Show “Bauer sucht Frau” an

Die Dating-Show "Bauer sucht Frau" bekommt einen internationalen Sonderausgabe. Dies gab RTL nun in einer Mitteilung bekannt. Demnach suchen in einer vierteiligen Staffel künftig alleinstehende Bauern aus dem Ausland "nach der großen Liebe". Bei der von der UFA Show & Factual produzierten Sendung ist ebenfalls Moderatorin Inka Bause mit an Bord.