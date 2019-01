ZDF gewinnt den Tag mit den “Toten von Salzburg”, “Ich bin ein Star” gewinnt Zuschauer gegenüber Dienstag und verliert welche gegenüber 2018

Das populärste TV-Programm des Tages hieß am Mittwoch "Die Toten von Salzburg": 5,87 Mio. Menschen sahen den ZDF-Krimi - 18,8%. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" gewann im Vergleich zum Dienstag mit 5,34 Mio. Sehern 310.000 hinzu, fiel aber wieder unter das Vorjahr zurück, als am vergleichbaren Tag noch 5,91 Mio. zusahen.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. “Ich bin ein Star” gewinnt Zuschauer gegenüber dem Vortag, verliert aber welche gegenüber dem Vorjahr

5,34 Mio. Leute schalteten am Mittwoch “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” bei RTL ein, der Marktanteil lag bei 24,2%. Im Vergleich zum Dienstag waren das 310.000 mehr – und zudem die meisten seit dem Start am Freitag. Das alles ist allerdings nicht sonderlich überraschend, sondern eher der Normalfall. So lag der Mittwoch auch in den vergangenen Jahren jeweils über dem Dienstag – schon allein, weil die Mittwochs-Folge wegen “stern TV” nicht so lang dauert und deswegen mehr Leute bis zum Ende dran bleiben. Vor einem Jahr wuchs das Dschungel-Publikum zwischen dem ersten Dienstag und dem ersten Mittwoch sogar zum fast eine Million – von 4,98 Mio. auf 5,91 Mio. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann “Ich bin ein Star” den Tag – mit 2,88 Mio. Sehern und 38,5%.

2. ZDF siegt mit den “Toten von Salzburg”, ARD chancenlos mit den “Unsichtbaren”

In den Tages-Charts des Gesamtpublikums musste sich “Ich bin ein Star” dem ZDF-Krimi “Die Toten von Salzburg” geschlagen geben: 5,87 Mio. sahen den neuen 90-Minüter “Königsmord”, der Marktanteil lag bei 18,8%. Hinter “Ich bin ein Star” folgt dann ein Nachrichten-Trio aus der 20-Uhr-“Tagesschau” des Ersten (5,16 Mio.), dem “heute journal” (4,54 Mio.) und der 19-Uhr-“heute”-Ausgabe des ZDF (4,23 Mio.). Um 20.15 Uhr konnte Das Erste hingegen nicht mithalten: Den Film “Die Unsichtbaren – Wir wollen leben” schalteten nur 2,77 Mio. ein – blasse 8,9%.

3. “Bachelor” profitiert vom gesteigerten Interesse an RTL, “Plötzlich arm, plötzlich reich” bei Sat.1 nicht mehr ganz so miserabel

Wie in jedem Jahr profitieren auch die Programme, die um 20.15 Uhr bei RTL laufen von der anschließenden Dschungel-Show. So wuchs das “Bachelor”-Publikum diesmal auf 1,84 Mio. 14- bis 49-Jährige und einen Marktanteil von 19,3% – nach nur 16,0% und 14,3% in den beiden ersten Wochen. Auch Sat.1 gewann um 20.15 Uhr Zuschauer und Marktanteile hinzu: “Plötzlich arm, plötzlich reich” kletterte nach den dramatisch schlechten Werten von 450.000 14- bis 49-Jährigen und 4,7% diesmal zumindest auf 710.000 und 7,6%. Gut sind aber auch diese Zahlen nicht. ProSieben kam mit “Wir sind die Millers” unterdessen auf 850.000 und 9,1%.

4. RTL II besiegt mit den “Wollnys” Sat.1 und Vox, “Outlander” verliert deutlich an Zuspruch

Zu den Gewinnern des Abends gehörten auch wieder “Die Wollnys” von RTL II: 760.000 14- bis 49-Jährige sahen ab 20.15 Uhr zu, der Marktanteil lag bei starken 7,9%. Damit landete die Reihe vor den entsprechenden Prime-Time-Programmen von Sat.1 und Vox: Dort landete die Serie “Outlander” um 20.15 Uhr nur noch bei 4,7% – 450.000 14- bis 49-Jährige sahen zu. kabel eins war auch nicht erfolgreicher, blieb mit “Frequency” bei 380.000 und 4,1% hängen.

