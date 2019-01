#trending // Social Media

Seit dem Wochenende wurde der Hashtag #10YearChallenge bzw. #10YearsChallenge zur riesigen Welle auf Instagram, Twitter und Facebook. Inhalt: Nutzer posten zwei Fotos von sich – ein aktuelles und ein 10 Jahre altes. Allein auf Twitter gab es laut Talkwalker bereits 1,4 Mio. Tweets mit dem Hashtag ohne “s” und 830.000 mit dem Hashtag mit “s”. Auf welchem der drei Netzwerke der Hype losging, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Am Samstag sprangen in allen drei Netzwerken die ersten etwas populäreren Accounts auf den Zug auf, in den Tagen danach setzte sich der Trend bis zu Social-Media-Größen wie Jennifer Lopez, Ellen DeGeneres, Paul Pogba, Firmen und Marken wie Pringles und XBox, sowie Sportvereinen wie Borussia Dortmund fort.

Wired-Autorin Kate O’Neill sorgte am Dienstag und Mittwoch dann für einiges Aufsehen mit einer reinen Spekulation: “Facebook’s ’10 Year Challenge’ is just a harmless Meme – right?” Darin schreibt sie ohne jeglichen Beweise auf, dass die Aktion ja theoretisch auch eine Aktion des Social-Media-Giganten sein könnte, um Bilderkennungs-Algorithmen mit unheimlich vielen Daten zum Thema Altern zu speisen. Auch wenn O’Neill nicht behauptet, dass es tatsächlich so ist, hat ein großer Teil der Leser es genau so aufgefasst – und dem Artikel sagenhafte 360.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter beschert.

Fazit vieler Nutzer: Man sollte künftig wohl besser doppelt überlegen, ob man bei solchen Mems mitmacht. Auch wenn das sicher richtig ist, so gab es auch zahlreiche Nutzer, die die Bilderkennungs-Theorie für Humbug hielten. Auch Experten wie Florian Gallwitz, der twitterte: “Nein, man hat ja noch nicht einmal das absolute Alter und auch nur genau eine Altersdifferenz pro Person. Ich sehe nicht, wie man damit etwas Sinnvolles trainieren will.” Am Ende sah sich sogar Facebook genötigt, die Spekulationen zu kommentieren. Facebook twitterte: “The 10 year challenge is a user-generated meme that started on its own, without our involvement. It’s evidence of the fun people have on Facebook, and that’s it.”