Die Kommission hat die Auswahl aus 850 Einreichungen getroffen. Von den 70 Nominierten können allerdings nur 16 Produktionen gewinnen. Wie für gewöhnlich dominieren die öffentlich-rechtlichen Angebote in der Auswahl. Das ZDF ist mit gleich 17 Produktionen nominiert, darunter die viel gelobte Serie “Bad Banks” in Zusammenarbeit mit Arte.

In der Kategorie “Journalistische Leistung” gehen Journalistin Isabel Schayani “für ihre Tagesthemen-Kommentare und Weltspiegel-Moderationen” ins Rennen, darüber hinaus Marco Rösseler, Friederike Hofmann, Carolin Imlau, Judith Müllender, Matthais Wert und Jan Meisters für eine “Weltspiegel”-Extra-Sendung zu den Gelbwestenprotesten in Paris. Für das Politmagazin “Monitor” sind Shafagh Laghai und Nikolaus Steiner nominiert. Sie drehten unter anderem die Reportage “Grenzen dicht” (WDR).

Erstmals YouTube nominiert, RTL mit vier Nominierungen dabei

Erstmals nominiert ist auch YouTube, das im vergangenen Jahr unter die Auftraggeber für Eigenproduktionen gegangen ist. Für das eigene Bezahlangebot ließ die Google-Tochter unter anderem “Le Floid vs. The World”, eine Doku-Reihe mit YouTuber Le Floid und “Neuland”, eine Talkshow mit Phil Laude, drehen. Beide Produktionen landeten nun auf der Grimme-Shortlist.

Deutlich in der Minderheit sind auch in diesem Jahr Produktionen für das Privatfernsehen. Die RTL-Gruppe ist mit vier Produktionen vertreten, darunter “Denn Sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger Show”, “Die Abenteuer des Herrn Lukas” (RTL Nitro), “Ich, einfach unvermittelbar?” (Vox) und “So! Muncu!” von n-tv mit Serdar Somuncu. Mit “CATCH! Der große Sat.1 Fang-Freitag” ist eine Sat.1-Produktion dabei. Zweimal nominiert ist der Sender TNT, Sky steht mit “Das Boot” auf der Liste. Über fünf Nominierungen kann sich das junge Angebot von ARD und ZDF, funk, freuen.

Der Grimme-Preis wird am 26. Februar 2019 verliehen, die gesamte Liste der Nominierten hat der Grimme-Preis auf seiner Website veröffentlicht.

