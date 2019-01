“May’s Brexit deal dead as a dodo”: Wie britische Tageszeitungen das historische Ergebnis verarbeiten

Eine krachende Niederlage für die britische Premierministerin Theresa May und ihren Brexit-Deal. Am Tag nach der Abstimmung durch das Unterhaus im Parlament verarbeiten die britischen Tageszeitungen das historische Ergebnis: Das Boulevardblatt The Sun liefert das wohl auffälligste Cover mit einer Mischung aus einem ausgestorbenen Dodo und May.

“Brextinct”, heißt es auf dem Cover der Mittwochsausgabe des Boulevardblatts The Sun. Zu sehen ist der Körper des ausgestorbenen Vogels Dodo und darauf der Kopf der britischen Premierministerin. Das Wortspiel des Titels vermischt dabei den Brexit mit dem Wörtchen “extinct” (dt.: ausgestorben). Die weitere Zeile lautet dann “May’s Brexit deal dead as a dodo”.

Tomorrow's front page: Theresa May's EU deal is dead after she suffered the largest Commons defeat in history https://t.co/v42ielZThE pic.twitter.com/T7o7VoQKgS — The Sun (@TheSun) January 15, 2019

Der Guardian liefert dagegen ein weniger auffälliges Cover und titelt: “May suffers historic defeat as Tories turn against her”. Auf dem Bild zu sehen sind die Abgeordneten der sogenannten “No Lobby”, die den dortigen Eingang zur Unterhauskammer nutzen, um gegen Mays Brexit-Deal zu stimmen. Das Blatt betont dabei vor allem die historische Dimension der Niederlage, die mit 432 zu 202 Stimmen gegen den Deal in der britischen Geschichte beispiellos sei.

The Guardian front page, Wednesday 16 January 2019: May suffers historic defeat as Tories turn against her pic.twitter.com/CFcSyQeL4k — The Guardian (@guardian) January 15, 2019

Der Daily Mirror dagegen konzentriert sich auf seinem Cover auf das Misstrauensvotum, das Oppositions- und Labourchef Jeremy Corbyn gegen die Premierministerin stellen will. Er sprach von einer “katastrophalen Niederlage”, der größten einer britischen Regierung seit den 1920er-Jahren. “No deal..No hope..No clue..No confidence”, steht auf dem Titelblatt.

Der konservative Daily Telegraph schreibt von einer “totalen Erniedrigung” und berichtet, dass sich Mays Deal in Staub aufgelöst hat. Im Kommentar auf der Frontseite erläutert das Blatt zudem, dass es besondere Fähigkeiten brauche, um so viele Menschen gegen sich zu vereinen.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'A complete humiliation' #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/KiMQDCy2Xa — The Telegraph (@Telegraph) January 15, 2019

Ein weiteres Wortspiel erlaubt sich der Daily Express. Dort steht “Dismay”, also Bestürzung, auf dem Titel. Die Tageszeitung appelliert auch an den Oppositionschef Corbyn, der das Misstrauensvotum vorbereitet. Das Land brauche Einigkeit und deshalb müssten die Mitglieder des Parlaments mit May daran arbeiten, die 17,4 Millionen Menschen zu befriedigen, die für den Austritt aus der EU gestimmt haben. “Don’t fail us!”, heißt es auf dem Titelblatt.

After a day of Brexit chaos, here's tomorrow's Daily Express front page. pic.twitter.com/NknHcyHzYQ — Daily Express (@Daily_Express) January 15, 2019

Die Times zeigt einen Mann mit der britischen Flagge, der vor den Befürwortern eines Verbleibs in der Europäischen Union Position bezogen hat. Darüber die Überschrift der Mittwochsausgabe: “May suffers historic defeat”. Die Financial Times titelt “May’s Brexit deal crushed by Commons” und setzt sich mit dem Ausmaß der Niederlage auseinander, bei der die Arbeit aus zwei Jahren und zahlreichen Verhandlungen in Brüssel vom Unterhaus des Parlaments abgelehnt wurde.

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, Wednesday 16 January https://t.co/UOUnhWap6i pic.twitter.com/xYLndUCO3H — Financial Times (@FinancialTimes) January 15, 2019

