10YearChallenge: Spaßiges Internet-Mem – oder Datenfutter für Facebooks Gesichtserkennungs-Algorithmus?

Es ist wieder so weit: Internet-Nutzer haben zu viel Zeit und starten eine neue Challenge. Das Jahrzehnt ist fast herum, warum also nicht eine Gegenüberstellung in zwei Bildern posten – aus 2009 und von heute. Was nach einer belanglosen Mitmachaktion aussieht, die der eigenen Eitelkeit schmeichelt, dürfte am Ende Facebook in die Karten spielen – und möglicherweise vom weltgrößten Social Network mitinitiiert worden sein. Der Contest hilft Facebook nämlich dabei, den Algorithmus zur Gesichtserkennung zu verbessern.

Was für einen Unterschied eine Dekade macht: Tatsächlich schon zehn Jahre ist es her, dass sich die Welt in der schwersten Wirtschaftskrise seit der großen Depression befand, Barack Obama wenige Tage vor dem Beginn seiner Amtseinführung stand, Apple-Gründer Steve Jobs sich wegen seiner schweren Krebserkrankung in eine ungewisse Auszeit verabschiedete und ein Flugzeug eine Landung auf dem Hudson River vollführte, die später von Hollywood verfilmt werden sollte.

So sah die Welt im Januar 2009 aus. Wie Social Media-Nutzer vor einer Dekade aussahen, versucht die #10YearChallenge zu entlocken, die in diesen Tagen viral geht. Das Prinzip ist denkbar einfach: zwei Bilder, eins von 2009, eins – am besten ein vorteilhaftes – von heute, und fertig ist die Ego-Schmeichelei. Frei nach dem Motto: Seht her, ich habe mich gar nicht verändert. Einmal gestartet, gewann die #10YearChallenge in den sozialen Netzwerken schnell Verbreitung, an der auch Stars und Sternchen teilhaben wollten.

Im Mitmach-Internet glitt die Challenge unterdessen schnell auf die ironische Ebene ab.

Auch Marken, Institutionen und Sportvereine nutzten die #10YearChallenge für ihre Zwecke:

Aber auch gesellschaftliche, politische und geografische Veränderungen zum Schlechten wurden thematisiert.

Why is no one talking about this 10 year difference? #10YearChallenge pic.twitter.com/Z4h1Ts6QZ5 — Superego (@SuperegoWorld) January 16, 2019

Einen gänzlich anderen Aspekt thematisierte unterdessen Wired-Redakteurin Kate O’Neil, die sich fragte, wem die auf Facebook gestartete #10YearChallenge eigentlich am meisten nutze – nämlich mutmaßlich dem Social Network selbst, das Millionen und Abermillionen Bilder ihrer Mitglieder im Abstand von zehn Jahren erhält, die dabei helfen den Gesichtserkennungsalgorithmus zu trainieren.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition — Kate O’Neill (@kateo) January 12, 2019

Was mit den gesammelten Daten in Zeiten von Cambridge Analytica und anderen Debakeln passierten könnte, mag manchen Nutzer dazu veranlassen, sich zweimal zu überlegen, ob er an diesem Web-Spielchen unbedingt teilnehmen muss…

