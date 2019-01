trending: Crime, Kretzschmar, ein Ei, Mesut Özil, die AfD und Europa, “Game of Thrones” und der neue Gillette-Spot

#trending // Worldwide

Gillette sorgt mit einem Werbespot für internationales Aufsehen. Die Marke für Rasierzubehör produziert seit jeher sehr männliche Werbung, der bekannte Slogan in Deutschland lautet z.B. “Für das Beste im Mann”, im englischen Sprachraum “The Best a Man can get”. Der neue Werbefilm präsentiert nun ein ganz anderes, von der #MeToo-Debatte geprägtes Männerbild. Er zeigt in der ersten Hälfte Männer als Frauen-Belästiger, “making the same old excuses”. In der zweiten Hälfte folgen dann Bilder von anderen Männern. Solchen, die Streits schlichten, Frauen vor Belästigung schützen und ein Vorbild für ihre Kinder sind. Fazit: “It’s only by challenging ourselves to do more that we can get closer to our best”. Den größten Erfolg mit dem Spot erreichte die Website Scary Mommy, die mit einem entsprechenden Artikel und Sätzen wie “It’s a strong stance for a brand to take, but one that’s so important. Thank you, Gillette, for directing the conversation toward men and how they can – and must – do better” über 266.000 Social-Media-Interaktionen einsammelte – so viele wie kein anderer englischsprachiger Artikel des Tages.