ORF-“Tatort” knackt die 10-Mio.-Marke, “Ich bin ein Star” fällt bei 14-49 auf Alltime-Zuschauer-Minusrekord

Grandioser Erfolg für die österreichischen "Tatort"-Ermittler Eisner und Fellner: Zum zweiten Mal überhaupt knackten sie 10-Mio.-Marke, gewannen sogar bei den 14- bis 49-Jährigen vor RTLs "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Für den RTL-Dschungel lief es am Sonntag im jungen Publikum sogar so schwach wie nie zuvor.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. Zweiterfolgreichster ORF-“Tatort” mit Eisner und Fellner gewinnt bei Jung und Alt

10,45 Mio. Menschen (29,0%) schalteten am Sonntagabend den “Tatort: Wahre Lügen” ein. Seit Harald Krassnitzer im Jahr 1999 begonnen hat, als Moritz Eisner zu ermitteln, gab es nur einmal eine noch bessere Zuschauerzahl für ihn (und seine spätere Partnerin Bibi Fellner): Vor fast genau einem Jahr mit 10,62 Mio. Sehern. “Wahre Lügen” gewann den Sonntag damit natürlich haushoch – vor der 20-Uhr-“Tagesschau”, die im Ersten 7,93 Mio. (22,9%) sahen, der Biathlon-Weltcup-Staffel der Herren (5,75 Mio. / 28,3% um 14.30 Uhr), sowie dem “heute journal” (5,38 Mio. / 16,8%). Um 20.15 Uhr kam das ZDF mit “Katie Fforde: Wachgeküsst” dem “Tatort” am nächsten: 4,38 Mio. Seher entsprachen einem Marktanteil von 12,1%.

2. “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” fällt bei 14-49 auf die geringste Zuschauerzahl der Show-Geschichte

Es bleibt ein Jammern auf hohem Niveau, aber es wird immer lauter, das Jammern. Nur noch 4,43 Mio. interessierten sich am Sonntagabend ab 22.10 Uhr für RTLs “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus”. Das war die schwächste dritte Ausgabe einer Staffel seit 2008. Doch nicht nur das: Seit dem 19. Januar 2008 gab es auch keine einzige “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus”-Folge, die weniger Menschen vor den Fernseher gelockt hat als die von diesem Sonntag. Bei den 14- bis 49-Jährigen verlor der Dschungel sogar ebenfalls gegen den “Tatort”, kam mit 2,43 Mio. Zuschauern auf einen Marktanteil von 31,0%. Natürlich immer noch eine gigantische Zahl, doch hier sahen sogar so wenige zu wie nie zuvor. Der bisherige Minusrekord vom 30. Januar 2018 (2,48 Mio.) wurde noch einmal unterboten.

3. ProSieben kann mit “Legend of Tarzan” nicht so recht überzeugen, besiegt aber RTL und Sat.1 – “Dancing on Ice” verliert bereits deutliche Marktanteile und Zuschauer

Die Nummer 2 um 20.15 Uhr hieß im jungen Publikum “Legend of Tarzan”. Die Free-TV-Premiere bescherte ProSieben 1,15 Mio. 14- bis 49-Jährige und einen unspektakulären Marktanteil von 10,2%. RTLs Klassiker “Dirty Dancing” war diesmal nur für 1,09 Mio. und 9,6% gut, Sat.1 fiel mit “Dancing on Ice” nach der sehr ordentlichen 12,4%-Premiere in Woche 2 bereits auf 990.000 und 9,3% – 260.000 junge Zuschauer weniger als vor einer Woche.

