Instagram-Königin Kylie Jenner entthront: Ein Ei ist nun das meistgelikte Foto aller Zeiten

Wer nach einer Betriebsanleitung des Internets in einem Symbolbild gesucht hat, wurde heute fündig. Ein Instagram-Konto namens @world_record_egg stellt heute tatsächlich einen neuen Weltrekord auf dem beliebten Fotonetzwerk auf – mit dem simpelsten aller Motive: einem Ei. Die denkbar klare Botschaft an das Internet wurde erhört: Das Ei avancierte in nur elf Tagen zum meistgelikten Instagram-Foto aller Zeiten und übertraf damit den bisherigen Bestwert von Kylie Jenner deutlich.