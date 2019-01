Die nächsten iPhones: Apple bleibt offenbar bei drei neuen Modellen – inklusive iPhone XR-Nachfolger

Nach der schwachen Aufnahme der jüngsten iPhone-Modelle hat das Warten auf die nächste Generation begonnen – tatsächlich in acht Monaten dürfte es schon wieder so weit sein. Apple-Fans sollten sich allerdings keine großen Hoffnungen auf eine Generalüberholung machen: Wie bei Folgegenerationen üblich, dürften eher marginale Neuerungen unter der Oberfläche auf dem Programm stehen. Wie das Wall Street Journal berichtet, dürfte Apple an der Drei-Modell-Strategie festhalten – und auf ein neues Kamerasystem setzen.