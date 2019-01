trending: Plastikmüll, “Fake News” und Rentner, @_A_K_K_ und @AKK, Neha Kakkar und “Mysterious radio signals from deep space”

#trending // Social Media

Interessante Studie von Forschern der Unis NYU und Princeton zum Thema “Fake News”: Wie die Untersuchung, die in Science veröffentlicht und u.a. vom Guardian aufgegriffen wurde, zeigt, posten Über-65-Jährige deutlich überdurchschnittlich oft Falschmeldungen auf Facebook: “On average, American Facebook users over 65 shared nearly seven times as many articles from fake news domains as those aged between 18 and 29″.

Zugegebenermaßen ist die Methodik so angelegt, dass sie sicher nicht universell übertragbar ist – schon gar nicht in andere Länder – interessant ist das Ergebnis dennoch. Zeigt es doch, dass nicht etwa die jungen Menschen an mangelnder Medienkompetenz leiden, sondern die älteren. Eine mögliche Begründung: “It is possible that an entire cohort of Americans, now in their 60s and beyond, lacks the level of digital media literacy necessary to reliably determine the trustworthiness of news encountered online“.