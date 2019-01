“Nicht Annegret. Für mehr Digitalkompetenz”: Wie sich ein Journalist aus AKKs Twitter-Fauxpas einen Spaß machte

Wer am Donnerstagabend den vermeintlichen Twitter-Account der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer besuchen wollte (@_A_K_K_), der dürfte ziemlich verwirrt gewesen sein. Stand dort doch plötzlich “Nicht Annegret.” als Name und “Für mehr Digitalkompetenz” im Profil. Die Auflösung: Kramp-Karrenbauer hatte sich in der Zwischenzeit das leichter zu merkende Twitter-Handle @AKK gesichert und twittert nun dort. Das teilte sie um 21.03 Uhr auch mit.

Was sie dabei vergaß: sich den alten Nutzernamen @_A_K_K_ ebenfalls weiterhin zu sichern, damit der nicht missbraucht wird. Ihre Follower nahm sie natürlich mit, doch Leute, die das veraltete Twitter-Profil direkt aufrufen, weil sie beispielsweise wissen wollen, was Kramp-Karrenbauer twittert, ohne ihr selbst zu folgen, finden sie dort nun nicht mehr. Stattdessen macht sich der Journalist Tibor Martini als “Nicht Annegret.” nun auf amüsante Art lustig über die Digitalkompetenz der CDU-Chefin. Erster Tweet: “Digitalkompetenz heißt auch, sich das alte Handle zu sichern.”

Digitalkompetenz heißt auch, sich das alte Handle zu sichern. https://t.co/hlqwjrEAwv — Nicht Annegret. (@_A_K_K_) January 10, 2019

Tibor Martini aka “Nicht Annegret” feuerte in den Stunden darauf die Tweets nur so raus:

Und dann sag ich zu meinem alten Freund Günther Oettinger: „Haben Sie das mit dem #Hackerangriff mitbekommen? Manche Politiker haben einfach gar keine Digitalkompetenz!“ — Nicht Annegret. (@_A_K_K_) January 10, 2019

Wodurch sie bei manchen sogar als die bessere Annegret Kramp-Karrenbauer:

Anzeige

Ich möchte mich ganz herzlich für meine LGBTQ-feindlichen Äußerungen entschuldigen. Liebe ist das höchste aller Güter! 🏳️‍🌈 — Nicht Annegret. (@_A_K_K_) January 10, 2019

Bei aller fehlenden Kompetenz hatte Frau Partei-Chefin allerdings tatsächlich noch Glück gehabt, dass der Account nicht dem Titanic-Chefredakteur Moritz Hürtgen in die Hände gefallen ist.

Man stelle sich nur vor, dieser Account wäre @hrtgn in die Hände gefallen! — Nicht Annegret. (@_A_K_K_) January 10, 2019

Im Großen und Ganzen lässt sich also feststellen, dass AKK auch sehr im Internet unterwegs ist. Vielleicht sollte sie sich trotzdem nochmal eine Scheibe von ihrem Kollegen Horst Seehofer abschneiden. Schaden kann es nicht.

Dieses Thema stammt aus #trending, dem MEEDIA-Newsletter, der jeden Morgen an Werktagen analysiert, welche Themen im Social Web die meist diskutierten sind. Hier können Sie #trending kostenlos als Newsletter abonnieren. Sie bekommen die neueste Ausgabe dann montags bis freitags gegen 8 Uhr in Ihr Postfach.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.