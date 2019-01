Neuer Spiegel-Chef Klusmann beruft Clemens Höges und Armin Mahler als Interims-Blattmacher

Beim Spiegel kehrt nach den Enthüllungen in der Betrugsaffäre um Ex-Reporter Claas Relotius langsam Ruhe ein: Die dreiköpfige Aufklärungskommission hat ihre Arbeit aufgenommen. Unterdessen berichten die Funke-Zeitungen in einer Kolumne, dass erste personelle Konsequenzen in der Dokumentation gezogen wurden. Außerdem ist die Frage, wer übergangsweise als Blattmacher agiert, offenbar geklärt.