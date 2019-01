Im Anschluss an Donald Trumps “Address to the Nation” traten die führenden Politiker der Demokraten, Chuck Schumer und Nancy Pelosi, ebenfalls mit einer kurzen Ansprache vor die Kameras. Die beiden Politiker, ernst schauend, vor sechs US-Flaggen stehend, inspirierten zahlreiche Social-Media-Nutzer zu lustigen Bildunterschriften oder Montagen. Schon war ein neues Meme entstanden.

Ein paar Beispiele: “When you come home later than you’re supposed to, and mom and dad are waiting at the door“, schrieb ein Nutzer unter ein Foto des Polit-Duos, ein anderer dachte sich die Bildunterschrift “When Phyllis sits at your bingo table for the third week in a row” aus, ein weiterer montierte statt Schumer und Pelosi die gruseligen Zwillingsmädchen aus “Shining” in das Bild.

When you come home later than you're supposed to, and mom and dad are waiting at the door pic.twitter.com/nrF52Iq4BO

— Michael Tracey (@mtracey) January 9, 2019