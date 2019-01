“Könnte es noch schlimmer werden?” – der realsatirisch angehauchte ARD-“Brennpunkt” zum winterlichen “Schneechaos”

Winterzeit - Wetter-"Brennpunkt"-Zeit. Wie in jedem schneereichen Winter sendete die ARD auch heuer einen "Brennpunkt" zum "Schneechaos" im Alpenraum. Die viertelstündige Sendung direkt nach der "Tagesschau" am gestrigen Mittwoch war mit knapp acht Millionen Zuschauern die mit Abstand meist gesehene Sendung des Tages. Die teils realsatirisch anmutende Berichterstattung erregte aber auch wieder mal den Unmut zahlreicher Nutzer im Internet.

Von

Zunächst muss man festhalten, dass die Entscheidung der ARD, einen Wetter-“Brennpunkt” zu senden, traditionell immer Kritik auf sich zieht. Andererseits sind extreme Wetterlagen natürlich auch relevant. Die Entscheidung, einen Wetter-“Brennpunkt” zu machen und zu senden, sollte man also nicht generell verdammen. Allerdings war das, was die ARD da gestern abend knapp acht Millionen Zuschauern vorsetzte, schon reichlich dünne Suppe.

Berichtet wurde u.a. von einem (fast) abgeschnittenen Dorf in Bayern. Aufgeregt befragte ein ARD-Reporter einen bajuwarischen Schnauzbartträger, woran es denn am meisten mangele. “Klopapier!”, antworte der, sichtlich gut gelaunt und hievte mehrere Großpackungen Toilettenpapier von einem Lieferwagen runter. Problem gelöst! Generell schien die Bevölkerung mit der Lage gut umgehen zu können. Befragte Kinder freuten sich über den Schnee, eine Frau lobte die “besondere Atmosphäre”. Nachbarn halfen sich mit Eiern und Butter aus. Es war wirklich “hochdramatisch”.

Dass der ARD-Korrespondent seinen Bericht augenscheinlich aus einer extra ausgebuddelten Ecke in einem Tiefschneehaufen neben der Straße absetzte, sorgte bei Zuschauern auf Twitter für Verwunderung und Spott:

Wenn du einen #Brennpunkt zum Winterwetter machst und es möglichst dramatisch aussehen soll. pic.twitter.com/6QAgDQ62La — Max Gilbert (@der_gilbert) January 9, 2019

ARD #Brennpunkt zum neuen Naturphänomen „Winter“: „Die Solidarität ist groß, in einem Dorf tauschen die Bürger Butter gegen Eier“. Für solche knallhart recherchierten News zahlen wir doch gerne die nächste Abgabenerhöhung! — Holger Kirsch (@KirschHolger) January 9, 2019

#Brennpunkt: Schnee im Winter.

Und der Reporter staunt: „Die Leute leihen sich gegenseitig Eier!“ Und immer die bange Frage: „Könnte es vielleicht noch schlimmer werden?“

Herr, wirf Hirn vom Himmel. #Schnee — Imre Grimm (@ImreGrimm) January 9, 2019

Das Einzige, was deutscher ist als das "Schneechaos", ist ein #Brennpunkt zum Schneechaos. Im Winter. https://t.co/F6xfGx69AC — André (@Leitung296) January 9, 2019 Anzeige

1 Meter links neben ihm liegt so gut wie gar kein #Schnee, aber man kann sich natürlich auch in den Neuschnee vorgraben. 😂 #Brennpunkt pic.twitter.com/aVsqc2GhXO — Luka 🏳‍🌈 (@dici69) January 9, 2019

"Komm, wir tun so als mussten wir dich ausbuddeln."

"Aber dann musst du die Kamera noch weiter nach da drüben …"

"Achtung, auf Sendung!"#Brennpunkt #Schneechaos pic.twitter.com/Q2kpusNP58 — Nadine Roux (@nadinerouxbooks) January 9, 2019

Auf die häufig wiederholten Fragen des Moderators an Wetterexpertin Claudia Kleinert, ob es denn “noch schlimmer” kommen könne oder wann es endlich aufhöre zu schneien, konnte diese auch nur immer wieder wiederholen, dass es schon noch weiter schneie. Wie lange genau, das wisse man halt nicht. Auch dass bei starkem Schneefall mit Dachlawinen zu rechnen ist und gerade Flachdächer einsturzgefährdet sind, ist kein ganz frisches Phänomen.

In die Debatte um die deutsche Medien-Aufregung zu den starken Schneefällen im Süden der Republik und in Österreich, meldete sich auf Twitter auch Wetterexperte Jörg Kachelmann zu Wort:

Hinweis für die klickschlampesken Medien in Sachen #Schneechaos: Ja, Sie halten sich noch zurück mit dem Begriff „Weisse Hölle“, da war doch irgendwas mit dieser Riefenstahl. Aber: Film ist von 1929, ist also vertretbar. Wer zuerst ist, bekommt die meisten Klicks. Ich helfe gerne — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) January 10, 2019

Der ARD-Schneechaos-“Brennpunkt” zum Winter und der darauf folgende Shitsturm im Netz: Same procedure as every year, James.

