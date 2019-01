Deutscher Fernsehpreis 2019: Nominierungen für Dokus, Information, Sport und Comedy stehen fest

Der Deutsche Fernsehpreis wird am 31. Januar zum 20. mal verliehen, diesmal in den Rheinterrassen in Düsseldorf. Die Nominierungen der fiktionalen Kategorien, waren schon bekannt, nun wurden auch die Nominierungen in den nicht-fiktionalen Kategorien wie "Beste Dokumentation" oder "Beste Information" veröffentlicht. Federführend für die aktuelle Verleihung ist der ARD-Sender WDR.