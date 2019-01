IVW-Analyse Dezember: Lust auf Kochen, Backen und Fernsehen beflügelt Chefkoch, TV Spielfilm und Hörzu

Die Weihnachtszeit hat viele Menschen wieder verstärkt dazu gebracht, zu kochen und Plätzchen zu backen. Folge: Chefkoch.de knackte erstmals seit einem Jahr die Marke von 100 Mio. Inlands-Visits, sprang in die Top Ten der meistbesuchten IVW-Angebote. Ebenfalls dick im Plus: TV-Programm-Plattformen wie TV Spielfilm und Hörzu.

Von

Um 25,4% steigerte sich Chefkoch.de gegenüber dem November. Ein solches Plus hat Tradition bei der Rezepte-Sammlung. Im Dezember punktet Chefkoch.de traditionell vor allem mit Anleitungen zum Plätzchenbacken. 100,8 Mio. Inlands-Visits reichten für Platz 10 des IVW-Rankings – vor Marken wie Welt, wetter.com oder sport1. Apropos sport1: Das Magazin steigerte sich auf den ersten Blick um sagenhafte 82,9%. Doch das Plus ist kein echtes, denn im Oktober und November konnten die Zahlen der iOS-App “aufgrund einer nicht richtlinienkonformen Erhebung der Nutzungsdaten” nicht mitgezählt werden. Somit erreichte sport1 im Dezember erstmals wieder sein Normalniveau und nicht etwa Rekorde.

Einen echten Zuwachs verzeichnen hingegen Programmies wie TV Spielfilm und die Hörzu. Die Lust der Menschen auf das Fernsehen ist durch Streaming-Angebote zwar nicht mehr so groß wie einst, doch im Dezember ist sie weiterhin höher als in vielen anderen Monaten. Folge: TV Spielfilm registrierte 23,5% mehr Inlands-Visits als noch im November, die Hörzu sogar 28,3% mehr. Hinzu gewonnen haben auch einige Nachrichten-Angebote wie Merkur.de, die tz und die HuffPost. Mehr zum Nachrichtenmarkt lesen Sie in unserer gesonderten Analyse.

Nach unten ging es prozentual gesehen in der Top 50 vor allem für ImmobilienScout24, die Funke Medien NRW, Xing, finanzen.net und RTL.de.

IVW Dezember 2018: Top 50 Angebote (Online+Mobile)

Visits gesamt Visits Inland Dezember vs. November 1 ebay Kleinanzeigen 488.968.817 467.643.439 -28.277.440 -5,7% 2 Bild.de 381.898.812 347.838.111 8.667.074 2,6% 3 T-Online Contentangebot 353.897.875 340.333.732 -923.382 -0,3% 4 Spiegel Online 236.101.540 203.840.726 -3.255.677 -1,6% 5 WetterOnline 240.293.061 148.751.625 19.551.544 15,1% 6 Focus Online 162.015.205 148.196.587 8.744.125 6,3% 7 kicker online 149.602.079 139.758.333 -10.985.558 -7,3% 8 n-tv.de 135.140.632 123.936.761 2.170.016 1,8% 9 eBay - Der weltweite Online-Marktplatz 135.130.287 119.743.371 -5.847.521 -4,7% 10 Chefkoch.de 110.944.497 100.766.875 20.403.566 25,4% 11 upday 561.437.206 100.699.933 -2.923.056 -2,8% 12 Welt 112.327.417 99.933.113 -1.153.541 -1,1% 13 wetter.com 104.180.153 94.258.513 6.413.961 7,3% 14 mobile.de Der Automarkt 118.186.058 76.113.344 -6.671.893 -8,1% 15 Sport1 80.217.184 72.970.964 33.083.854 82,9% 16 DuMont Newsnet 71.844.594 67.406.063 3.366.064 5,3% 17 TV Spielfilm.de 68.588.335 64.565.872 12.273.389 23,5% 18 Chip Online 65.878.011 57.800.394 2.689.701 4,9% 19 Merkur.de 59.774.668 57.041.343 10.537.946 22,7% 20 ImmobilienScout24 60.225.961 56.948.717 -13.152.114 -18,8% 21 Zeit Online 63.607.025 53.593.102 -1.340.025 -2,4% 22 twitch.tv 398.390.611 51.593.149 2.081.263 4,2% 23 Süddeutsche.de 57.887.334 50.498.654 736.528 1,5% 24 stern.de 57.466.641 50.322.814 -353.195 -0,7% 25 FAZ.net 51.953.422 44.179.338 823.691 1,9% 26 tz 44.906.413 42.399.876 11.892.237 39,0% 27 autobild.de 46.222.600 42.110.819 1.839.892 4,6% 28 Xing 49.778.829 41.541.042 -6.114.691 -12,8% 29 Computerbild.de 45.731.444 40.703.711 -2.729.511 -6,3% 30 gutefrage.net 46.056.139 40.110.170 -499.401 -1,2% 31 freenet.de 40.316.466 38.949.709 521.983 1,4% 32 Funke Medien NRW 40.431.113 38.528.369 -8.864.146 -18,7% 33 Bunte.de 35.045.981 30.871.467 2.081.537 7,2% 34 Wunderweib 32.971.169 29.113.448 4.336.268 17,5% 35 AutoScout24 57.195.098 28.146.506 -1.843.019 -6,1% 36 heise online 32.218.104 27.937.326 -279.468 -1,0% 37 RND 28.367.119 26.713.093 1.331.244 5,2% 38 Hörzu 27.698.237 26.552.238 5.859.383 28,3% 39 RTL.de 28.958.196 26.374.615 -2.933.012 -10,0% 40 RP Online 26.316.384 24.506.890 2.743.854 12,6% 41 Transfermarkt.de - Das Fußballportal 47.547.385 24.284.362 2.445.546 11,2% 42 Giga.de 25.968.837 22.975.962 -1.777.101 -7,2% 43 Gala.de 27.058.460 22.052.517 -1.135.136 -4,9% 44 auto motor und sport 23.686.095 21.589.232 3.780.563 21,2% 45 TorAlarm Fußball Live 26.268.832 21.034.448 2.109.408 11,1% 46 Wetter.de 21.736.578 20.556.106 406.056 2,0% 47 finanzen.net - Das Finanzportal 24.492.045 20.435.679 -2.346.754 -10,3% 48 GameStar 22.950.940 20.433.749 -373.684 -1,8% 49 HuffPost 21.999.125 20.166.661 5.999.211 42,3% 50 radio.de 37.407.502 18.793.296 1.070.960 6,0%

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Der Blick auf die Einzel-Rankings der Mobile- und Online-Zahlen zeigt, dass die Feiertage, in denen viele Leute nicht gearbeitet haben, dazu führten, dass sich die mobilen Angebote deutlich besser entwickelt haben. So finden sich in der Top 20 der mobilen Websites und Apps nur fünf Verlierer, aber 15 Gewinner. Neben Sport1 (Begründung siehe oben) legten vor allem die tz, Chefkoch.de, Merkur.de und TV Spielfilm.de zu. Die fünf Verlierer heißen ebay Kleinanzeigen, kicker online, upday, mobile.de und ImmobilienScout24.

IVW Dezember 2018: Top 20 Angebote (nur Mobile) Anzeige

Visits gesamt Visits Inland Dezember vs. November 1 ebay Kleinanzeigen 406.402.822 391.909.399 -21.079.474 -5,1% 2 Bild.de 265.822.552 245.970.754 14.559.852 6,3% 3 T-Online Contentangebot 199.868.658 193.195.816 6.568.487 3,5% 4 Spiegel Online 158.228.376 138.843.291 1.466.378 1,1% 5 kicker online 131.258.585 123.646.993 -10.047.115 -7,5% 6 WetterOnline 204.221.261 117.875.655 16.388.797 16,1% 7 Focus Online 118.370.883 109.853.192 9.724.524 9,7% 8 upday 561.437.206 100.699.933 -2.923.056 -2,8% 9 n-tv.de 107.423.074 99.453.106 4.311.746 4,5% 10 Chefkoch.de 81.281.773 74.645.815 15.834.238 26,9% 11 Welt 73.427.316 66.557.844 2.126.263 3,3% 12 Sport1 68.462.694 62.726.107 32.487.217 107,4% 13 wetter.com 66.065.513 62.688.365 3.804.300 6,5% 14 TV Spielfilm.de 58.461.639 55.442.615 11.011.953 24,8% 15 Merkur.de 51.712.549 49.756.701 10.315.085 26,2% 16 mobile.de Der Automarkt 64.704.702 47.595.455 -3.650.172 -7,1% 17 DuMont Newsnet 46.023.246 43.825.542 4.507.183 11,5% 18 ImmobilienScout24 43.413.286 41.782.363 -9.887.759 -19,1% 19 tz 38.789.284 36.941.229 11.767.585 46,7% 20 stern.de 40.248.195 36.174.508 328.771 0,9%

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA



Unter den 20 herkömmlichen für stationäre Rechner und Notebooks programmierten Websites finden sich hingegen nur vier Gewinner und dafür 16 Verlierer. Zugelegt haben nur wetter.com, WetterOnline, twitch.tv und vor allem wiederum Chefkoch.de. Die größten Verluste verzeichnen RTL.de, mobile.de, die Welt und ebay Kleinanzeigen.

IVW Dezember 2018: Top 20 Angebote (nur Online)

Visits gesamt Visits Inland Dezember vs. November 1 T-Online Contentangebot 154.029.217 147.137.916 -7.491.869 -4,8% 2 eBay - Der weltweite Online-Marktplatz 135.130.287 119.743.371 -5.847.521 -4,7% 3 Bild.de 116.076.260 101.867.357 -5.892.778 -5,5% 4 ebay Kleinanzeigen 82.565.995 75.734.040 -7.197.966 -8,7% 5 Spiegel Online 77.873.164 64.997.435 -4.722.055 -6,8% 6 Focus Online 43.635.477 38.338.639 -980.999 -2,5% 7 Welt 38.900.101 33.375.269 -3.279.804 -8,9% 8 Computerbild.de 36.160.655 32.145.625 -1.881.128 -5,5% 9 wetter.com 38.114.640 31.570.148 2.609.661 9,0% 10 WetterOnline 36.071.800 30.875.970 3.162.747 11,4% 11 twitch.tv 32.318.688 28.842.223 447.201 1,6% 12 mobile.de Der Automarkt 53.481.356 28.517.889 -3.021.721 -9,6% 13 Chip Online 32.887.655 27.999.077 -268.928 -1,0% 14 RTL.de 28.794.934 26.239.392 -2.915.859 -10,0% 15 Chefkoch.de 29.662.724 26.121.060 4.569.328 21,2% 16 n-tv.de 27.717.558 24.483.655 -2.141.730 -8,0% 17 DuMont Newsnet 25.821.348 23.580.521 -1.141.119 -4,6% 18 Zeit Online 27.665.818 22.563.927 -1.652.154 -6,8% 19 GameStar 22.950.940 20.433.749 -373.684 -1,8% 20 Süddeutsche.de 22.551.538 19.093.746 -588.220 -3,0%

Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.