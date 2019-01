Samsung-Schock: Auch Apples Display-Zulieferer brechen die Geschäfte weg

Es ist nicht nur Apple: Der Abschwung in der Smartphone-Industrie ist global. Wie Samsung in der Nacht in seiner vorläufigen Bilanzschätzung mitteilte, haben sich die Geschäfte im abgelaufenen Weihnachtsquartal schlechter als erwartet entwickelt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum brachen sowohl Gewinne als auch Umsätze zweistellig ein. Der weltgrößte Smartphoneanbieter leidet nicht nur unter den schwachen Absätzen der eigenen Modelle, sondern als Komponentenhersteller eben auch an der Schwäche seines Großkunden Apple.