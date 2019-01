“Jetzt wollen nur noch die Leidenschaftlichen zu uns”: Andreas Wolfers über journalistischen Zeitgeist und das neue Nannen-Schulkonzept

Die Henri-Nannen-Schule (HNS) steht im deutschen Journalismus für eine hochwertige Ausbildung und sehr gute Absolventen, darunter Leute wie Laura Himmelreich und Wulf Schmiese. Mit dem kommenden Jahrgang wird in den Räumen am Hamburger Baumwall einiges anders, denn Schulleiter Andreas Wolfers hat das Ausbildungskonzept umgebaut. Ein Gespräch über die neuen Anforderungen an den Nachwuchs, Perspektiven im Journalismus und die allererste Digitalkampagne der HNS.

Mehr Praktika, inhaltliche Schwerpunktbildung der Schüler, eine verlängerte Ausbildungsdauer und in der Praxisphase eine Verdopplung des Gehalts im Vergleich zu früher. Herr Wolfers, warum war aus Ihrer Sicht eine grundlegende Umstrukturierung der HNS-Ausbildung notwendig?

Andreas Wolfers: Weil uns zunehmend die Zeit gefehlt hat, unserem Anspruch gerecht zu werden. Es ist doch so: Journalisten müssen das klassische Handwerk beherrschen, daran ändert sich nichts. Hinzu kommen regelmäßig neue Plattformen und Formate. Viele Medienhäuser erwarten außerdem, dass Journalistinnen und Journalisten stärker auch publizistisch denken, sich als “Entwickler“ engagieren. Also Lust darauf haben, für ihre Texte und Videos neue Technologien auszuprobieren. Oder neue Produkte und Erlösmodelle zu entwickeln. Das Problem für uns war: Der Lehrplan wurde stetig voller, die Seminarzeit blieb die gleiche. Für Wiederholung und Vertiefung wichtiger Fertigkeiten stand immer weniger Zeit zur Verfügung.

Wie wollen Sie dieses Problem lösen?

Vor allem durch zwei Änderungen: Wie verlängern die Ausbildung von 18 auf 24 Monate. Und wir bieten allen Schülern künftig die Möglichkeit, im Laufe dieser Zeit eigene Profile auszubilden. Im Zentrum steht zwar weiterhin das klassische Handwerk, das trainieren wir zu Beginn während der halbjährigen „Kernphase“. In der zweiten, 18-monatigen „Profilphase“ können die Teilnehmer dann eigene Schwerpunkte setzen: durch die Wahl bestimmter Praktika und Seminare.

Welche Rolle haben die Rückmeldungen früherer Jahrgänge gespielt? Fehlte den Absolventen teils eine Vertiefung?

Ja, beim Seminar-Feedback habe ich oft gehört, dass Teilnehmer bei bestimmten Lehreinheiten, meist aus dem Bereich klassisches Handwerk, gern eine weitere Runde gedreht hätten. Für mich war das ein entscheidender Anstoß, den Lehrplan umzubauen.

Haben sich die Träger der Schule, also Zeit, Gruner + Jahr und Spiegel, dahingehend geäußert, dass den HNS-Journalistenschülern gelegentlich etwas fehlte?

Ich setze mich regelmäßig mit Kolleginnen und Kollegen der drei Verlage zusammen, um zu prüfen, wie praxisnah und zeitgemäß unsere Ausbildung eigentlich ist. Natürlich gibt es da unterschiedliche Antworten, manche wünschen sich mehr Textsicherheit, andere mehr unternehmerische Denke, wieder andere mehr Sprachkenntnisse wie Java oder HTML. Was aber alle eint, ist der warnende Hinweis, bloß nicht die Grundlagen zu kurz kommen zu lassen. Um das zu gewährleisten, kombinieren wir künftig beides: eine kompakte Generalisten-Ausbildung mit der Chance auf Profilbildung.

Gehen Sie denn davon aus, dass die Journalistenschüler nach der Kernphase bereits wissen, wohin sie wollen?

Nach meiner Erfahrung haben die meisten Teilnehmer nach sechs Monaten zumindest ein Gespür dafür entwickelt, was ihre Stärken sind und in welche Richtung es gehen soll. Also: Gehöre ich eher an den News-Desk oder in ein Magazin-Ressort, bin ich eher Textautorin, Datenfreak oder Videoreporterin? Und dann vertieft man sich dort, wohin Leidenschaft und Fähigkeiten einen treiben. Zugleich, und das ist mir wichtig, kommt der gesamte Lehrgang bis Ausbildungsende regelmäßig zu Werkstätten an der Nannenschule zusammen, um die handwerklichen Grundlagen weiter intensiv zu trainieren.

Nun wird es voraussichtlich auch Schüler geben, die vielseitig interessiert sind und überall mal reinschauen wollen. Da sehe ich das Risiko, dass am Ende doch Generalisten ohne Profil die HNS verlassen.

Das kann passieren. Und ist auch kein Risiko, solange es sich um begabte Generalisten handelte. Die besseren Startchancen aber haben Absolventen, die belegen können, dass sie in diesem Themenspektrum oder jenem Erzählformat bereits richtig gut sind, mit einem ausgeprägten Profil. Niemand, der bei uns beginnt, wird präzise wissen, wo er landet. Aber er kann sich darauf verlassen, dass auf dem Weg dorthin wir jeden dabei unterstützen, die eigenen Stärken zu entdecken und zu professionalisieren. Wir wollen, dass jede Schülerin und jeder Schüler den Einsatzort findet, der am besten passt, irgendwo zwischen Reportern und Nachrichten-Redakteuren, zwischen Publishern und Produktentwicklern.

Wie haben sich die Bewerberzahlen in den vergangenen Jahren entwickelt?

Zu Beginn des Auswahlverfahrens registrieren sich etwa 1500 bis 2000 Bewerber. Die Zahl ist stabil geblieben, für uns aber weniger relevant; die Registrierung online kostet ja nur ein paar Minuten. Wichtiger ist die Zahl der Bewerber, die anschließend in drei Wochen mehrere Texte zu vorgegebenen Themen recherchieren und schreiben. Die Mühe machen sich 300 bis 500 Bewerber. Vor sieben, acht Jahren waren es allerdings noch 800.

Woran liegt Ihrer Einschätzung nach der Rückgang?

Naja, die Gründe, weshalb ein junger Mensch sich lieber nicht auf das Abenteuer Journalismus einlassen will, sind im letzten Jahrzehnt nicht gerade weniger geworden. Das müssen wir einfach anerkennen. Und in den vergangenen Wochen sind gewiss noch ein paar Gründe hinzugekommen. Andererseits: Jetzt wollen nur noch die Leidenschaftlichen zu uns, die Unerschütterlichen, jene, die wissen, dass es keinen spannenderen Beruf gibt. Und da aus mehreren Hundert die besten 18 auswählen zu können, das ist ja immer noch ein Privileg

Künftig gibt es die Profilseminare und wenn sich 18 Schüler eines Jahrgangs unterschiedlich spezialisieren wäre es möglich, dass in einem Kurs nur 2, 3 oder 4 Teilnehmer sitzen. Wie ist das aus finanzieller Sicht zu stemmen?

Indem wir die Profil-Kurse öffnen. Wenn wir beispielsweise eine zweiwöchige Werkstatt zum Datenjournalismus machen und es sitzen nur vier Leute aus dem aktuellen Lehrgang dort, öffnen wir den Kurs für Teilnehmer aus anderen Redaktionen, gegen Gebühr. Nur so können wir es uns leisten, die Profil-Kurse zu veranstalten. Ich bin zuversichtlich, dass das Interesse groß genug ist, um solche Werkstätten zu füllen.

Können da nur Mitarbeiter aus den drei Trägerverlagen der Schule teilnehmen?

Nein, die Profil-Kurse stehen auch anderen Kolleginnen und Kollegen offen. Wir haben bereits gute Erfahrungen gemacht mit einem vierwöchigen Kompaktkurs, den wir seit langer Zeit für Volontäre anbieten. Die meisten Teilnehmer kommen aus Online-Redaktionen von Gruner+Jahr, Spiegel und Zeit, aber in den letzten Jahren waren auch Volos etwa der Taz, des Weser-Kurier, von Schweizer Medien dabei. Der Zuspruch freut uns – und die Trägerverlage auch, weil die Erlöse den Schuletat ein wenig entlasten.

Kommen wir zu der Zeit nach der Ausbildung. Empfangen die Redaktionen HNS-Absolventen mit Kusshand oder haben sogar sie mittlerweile Schwierigkeiten bei der Suche einer Festanstellung bzw. Wunschstelle?

Für alle Berufseinsteiger, auch für Absolventen unserer Schule, ist es schwieriger geworden, eine feste Stelle zu erhalten. Die besten Aussichten haben jene, da wiederhole ich mich, die das Handwerk beherrschen und zudem Experten sind für ein bestimmtes Themengebiet oder Erzählformat. Übrigens, sträflich unterschätzt wird dabei gern von jungen Leuten, wie elementar wichtig allen Redaktionen das Kleingedruckte ist: Deadline einhalten, auf Länge schreiben oder schneiden, Quellen aufbewahren usw. Wer sich da als unzuverlässig erweist, dem nützen Talent und Expertise gar nichts.

Was ist mit denen, die auf freier Basis arbeiten?

Von unseren Absolventen der jüngeren Jahrgänge arbeiten etwa ein Viertel als freie Journalisten, manche, weil sie in den von ihnen begehrten Redaktionen nicht untergekommen sind, andere aus freien Stücken. Jene, die gern frei arbeiten, tun dies in sehr unterschiedlichen Disziplinen: viele als Wissenschafts-Journalisten, andere etwa als Food-Experten oder Kolumnisten, wenige als klassische Reporter. Hinzu kommt, dass seit etwa 15 Jahren sich Absolventen eines Lehrgangs häufig zu kleinen, erfolgreichen Agenturen zusammengeschlossen haben. Die Frage „Wie viele des letzten Lehrgangs sind denn untergekommen?“, sozusagen als Indiz für die Qualität von Absolventen, diese Frage ist überholt.

Eine weitere Neuheit ist, dass die HNS erstmalig eine Digitalkampagne entworfen hat, die am Freitag zum Start der Bewerbungsphase online geht. Was hat es damit genau auf sich?

Wir haben die Kampagne vor knapp zwei Monaten entwickelt, sie soll auf die Relevanz von professionellem Journalismus hinweisen, vor allem von präziser, verlässlicher Recherche – und darauf, wie wichtig dafür eine gute Ausbildung ist. Natürlich haben wir uns kurz vor Weihnachten (nach Bekanntwerden der Relotius-Fälschungen, Anm. d. Red.) gefragt, ob das jetzt noch ein guter Zeitpunkt ist für solch eine Kampagne. Die Antwort lautet: Ja, jetzt erst recht! Wir brauchen ausgeruhte junge Leute im Journalismus, mit Intelligenz, Unabhängigkeit im Kopf und Verantwortungsbewusstsein, mehr denn je.

Und so sieht die Kampagne der HNS aus:

Insgesamt zehn prominente Journalistinnen und Journalisten treten als Testimonials auf. Dazu zählen unter anderem: Barbara Hans (Spiegel), Dunja Hayali (ZDF), Anna-Beeke Gretemeier (Stern), Georg Löwisch (taz), Laura Himmelreich (Vice.com) und Giovanni di Lorenzo (Die Zeit). Die Kampagne wird ausschließlich auf digitalen Kanälen in Form einer animierten Bildsequenz ausgespielt. Neben Facebook und Instagram sind dies ebenfalls verschiedene Nachrichtenportale. Dabei wird ein jeweiliges Porträtfoto mit einem Schmähbegriff wie „Lügenpresse“ oder „Linksgrünversifft“ kombiniert und schließlich mit der Wahrheitssuche und der Ausbildung in Zusammenhang gebracht. Weitere Infos zur Ausbildung gibt es auf der Homepage der HNS.

