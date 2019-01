“Fehler in der künstlichen Intelligenz”: Facebook sperrte Nutzer aus, die Islamismus-Text der Welt geteilt haben

Von

Der Artikel, um den es geht, ist “So viel Nazi-Ideologie steckt im Islamismus“. Es handelt sich um einen Meinungsbeitrag des Welt-Journalisten Clemens Wergin vom 20. November 2014. Nutzern, die den Artikel in den vergangenen Tagen bei Facebook teilten, wurde teilweise angezeigt, dass ihr Posting nicht weiterverbreitet wird, weil es gegen die “Gemeinschaftsstandards” von Facebook verstoße. Teilweise wurden Nutzer, die den Text teilten, auch von Facebook gesperrt, in einigen Fällen bis zu 30 Tage lang.

Laut Axel Springer, wo die Welt erscheint, haben sich rund ein Dutzend Leser bei der Welt deswegen beschwert. Der Text selbst setzt sich mit einem Traditionstransfer vom Gedankengut der deutschen Nazis zum islamischen Fundamentalismus auseinander und fällt klar erkennbar unter die Meinungs- und Pressefreiheit. Einige der betroffenen Nutzer erhoben nach Informationen von Springer Einspruch gegen die Facebook-Sperre, teilweise wohl mit Erfolg.

Gegenüber der Welt erklärte ein Facebook-Sprecher, dass ein „Fehler in der künstlichen Intelligenz“ dafür gesorgt habe, dass die Nutzer gesperrt wurden. Die Facebook-Software hat offenbar das Foto, das den Text bebildert und Kämpfer der Terroristenvereinigung IS zeigt, fälschlicherweise als IS-Propaganda interpretiert, da es in der Vergangenheit oft verwendet wurde, um terroristische Inhalte zu verbreiten. Man würde nun unter Hochdruck daran arbeiten, den Automatisierungsprozess anzupassen und die gesperrten Nutzerkonten wieder herzustellen, hieß es von Facebook-Seite.

