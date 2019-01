Money for nothing: Tim Cook verpulvert in drei Jahren 135 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe, ohne Apples Wert zu steigern

Von

Es ist die Crux vieler Kleinanleger: hoch kaufen, tief verkaufen. Dass auch Apple zumindest kein glückliches Händchen dabei bewiesen hat, seine Aktien gewinnbringend einzusammeln, dokumentierte das Wall Street Journal kurz vor dem Jahreswechsel.

“Das Investment, das Apple 2018 9 Milliarden Dollar kostete”, titelte die Wirtschaftszeitung von Rupert Murdoch – und meinte damit Apples Investment in die eigene Aktie via des 2012 gestarteten und in der Folge immer massiver ausgeweiteten Aktienrückkaufprogramms.

Doch die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Die Musterrechnung des WSJ hatte seinerzeit lediglich drei Quartale des Kalenderjahres 2018 berücksichtigt – und das zu höheren Kursen von 157 Dollar. Das gesamte Fiskaljahr betrachtet (inklusive des ersten Quartals 2018, das kalendarisch noch in 2017 fiel) und das jüngste Kursniveau zugrunde gelegt, hatte Apple sogar 15 Milliarden Dollar an Aktionärskapital im Fiskaljahr 2018 verbrannt, wie Walter Piecyk von der Investmentbank BTIG vorrechnet.

In Fiscal 2018, $AAPL bought 400 million shares at an average price of $182. That represents $15 billion of value above today’s price of $145.

Für den CEO des inzwischen nur noch viertwertvollsten Konzerns der Welt ist das ein Armutszeugnis: Apple hat für den Rückkauf eigener Aktien 182 Dollar bezahlt, doch der aktuelle Kurs liegt bei nur noch 147 Dollar – so massiv hat Tim Cook Apples Wert überschätzt.

Doch es kommt noch dicker. Selbst auf 3-Jahressicht hat der Apple-Chef praktisch keine sinnvolle Verwendung für die immensen Cashbestände gefunden, die Cook ja abbauen will. Die enorme Summe von 135 Milliarden Dollar hat Apple von Anfang 2016 bis Ende 2018 für Aktienrückkäufe aufgewendet – und dafür einen Durchschnittspreis von 146 Dollar bezahlt, wie Piecyk vorrechnet.

$AAPL spent $135 billion on share repurchase over the past 3 years at an average price of $146. https://t.co/JbJsEpGzRb

Gegenüber den Kursen im heutigen Handelsverlauf beträgt das Plus nur wenige Cents – nach drei Jahren. Vergangene Woche, als Apple nach der geharnischten Umsatzwarnung bis auf 142 Dollar abgestürzt war, lag das zurückgekaufte Aktienpaket sogar um drei Prozent unter dem gegenwärtigen Marktwert.

Zum Vergleich: Aktuell werden in den USA Tages- und Festgeldsätze von deutlich über 2 Prozent bezahlt. Apple-CEO Tim Cook hätte seinen Aktionären also einen besseren Dienst erwiesen, wenn er das Geld risikolos auf der Bank belassen hätte – anstatt es durch das Investment in das eigene Unternehmen entwerten zu lassen.

Andere Möglichkeiten hätte es freilich auch gegeben: Bei einem Investment in andere Technologieunternehmen hätte Cook Apples Barbestände sinnvoll vermehren können. Tatsächlich hat sich kein Unternehmen aus dem sogenannten FAANG-Komplex (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google-Mutter Alphabet) in den vergangenen drei oder fünf Jahren so schlecht entwickelt wie Apple.

Im Falle einer größeren Übernahme, der sich Apple seit jeher beharrlich verweigert, wären noch ganz andere Wertsteigerungen drin gewesen, wie etwa Facebooks Akquisition von Instagram und WhatsApp oder Amazons Übernahme von WholeFoods bzw. Googles Griff nach YouTube beweisen.

Apple’s best argument for doing its elaborate debt & buyback/dividend plan since 2012 is “antitrust wouldn’t have let us do any M&A anyway”

However they could have done some & likely would be in better spot than they are today

But it’s more important where the stock is in 5 yrs

— Eric Jackson (@ericjackson) January 6, 2019