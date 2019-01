“Alles oder nichts” endet im Nichts: Sat.1 zieht nach elf Wochen den Stecker seiner Daily Soap

Von

DWDL, das zuerst über das Aus der Serie berichtete, zitiert den Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger mit den Worten: “Die Reaktionen unserer Zuschauer in den sozialen Netzwerken waren durchweg positiv, was uns seit Start bestärkt hat, dieses Durchhaltevermögen zeigen. Aber die Performance war und blieb auch nach zehn Wochen und 50 Folgen zu schwach.” Tatsächlich waren es elf Wochen, in den beiden Feiertags-Wochen im Dezember liefen ja nur zwei bzw. drei Wochen.

Das Wort “blieb” in Pflügers Zitat ist dabei sogar eine Untertreibung, denn die Quoten wurden tatsächlich immer mieser. Startete “Alles oder nichts” am 22. Oktober schon mit zu schwachen 340.000 14- bis 49-Jährigen und 5,8%, gab es in der vergangenen Woche nur noch Marktanteile von 1,5% bis 1,9% in der jungen Zielgruppe. Kein Wunder, dass der Sender angesichts dieser desaströsen Entwicklung nun den Stecker zog.

Am Montag laufen auf dem 18.30-Uhr-Sendeplatz nun laut DWDL vorerst Wiederholungen der Scripted-Reality-Reihe “Die Ruhrpott-Wache”. “Alles oder nichts” soll stattdessen nun im Netz zu Ende geführt werden. Derzeit wird die Serie noch produziert, Sender und Produktionsfirma wollen demnach gemeinsam überlegen, wie sie die Handlung zu Ende bringen können.

Für Sat.1 lösen sich die Probleme am Vorabend durch das Aus von “Alles oder nichts” aber nicht plötzlich auf: Auch das 18-Uhr-Magazin “Endlich Feierabend!” ist kein Erfolg – und um 19 Uhr feiert am Montag die Erfindershow “Wie genial ist das denn?!” ihre Premiere. Sie startet nun immerhin nicht mit einer 1,5%-Daily-Soap im Vorprogramm.

